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Rektör Kaçar'dan Klasik Diller Yaz Kursu Öğrencilerine Ziyaret

Rektör Kaçar'dan Klasik Diller Yaz Kursu Öğrencilerine Ziyaret
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bilim ve Sanat Evi'nde düzenlenen Klasik Diller Yaz Kursu'nda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Kaçar, klasik dillerin analitik düşünme ve kültürel birikime katkısını vurguladı. Eski Yunanca, Klasik Latince ve Klasik Süryanice eğitimi verilen kursta öğrenciler hem teorik hem uygulamalı ders alıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Bilim ve Sanat Evi'nde geleneksel hale gelen "Klasik Diller Yaz Kursu" kapsamında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Rektör Prof. Kaçar, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri, klasik dillere olan ilgileri ve gelecek hedefleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. Turhan Kaçar, klasik dillerin yalnızca geçmiş medeniyetleri anlamak açısından değil, aynı zamanda analitik düşünme, kültürel birikim ve akademik gelişim açısından da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Klasik Diller Yaz Kursu'nun her yıl artan ilgiyle düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Kaçar, bu tür akademik ve kültürel faaliyetlerin üniversitenin bilimsel vizyonuna önemli katkılar sağladığını belirtti.

Muğla Merkez'de yer alan ve geleneksel Muğla mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan MSKÜ Bilim ve Sanat Evi'nde gerçekleştirilen yaz kursunda öğrenciler, alanında uzman akademisyenler eşliğinde klasik dillere yönelik (Eski Yunanca, Klasik Latince ve Klasik Süryanice) teorik ve uygulamalı eğitim alırken, farklı üniversitelerden katılımcılarla akademik paylaşım ve kültürel etkileşim imkanı da buluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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