Rektör Özölçer’den öğrencilere tercih çağrısı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci için kritik olan tercih dönemi başladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite adaylarına seslenerek hayallerindeki mesleğe giden yolda doğru tercih yapmanın püf noktalarını anlattı. Özölçer, tercih listesi hazırlayacak adaylara YÖK Atlas programını kullanmalarını ve imkanları dahilinde kampüsleri bizzat ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilim İletişimi Ofisi (BİO) ve Bilim Kafe iş birliğiyle özel bir etkinlik düzenledi. Gerçekleştirilen "Geleceğini Şekillendiren Tercihler" başlıklı söyleşide uzman isimler adaylarla buluştu.

Etkinlikte; Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tapdık Terzioğlu, BEUN Fen Fakültesi Yazılım Geliştirme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Afşin Kürşat Gazanfer ve Zonguldak Açı Eğitim Kurumları Rehberlik ve Danışma Uzmanı Zuhal Eliçora Ünlü konuşmacı olarak yer alarak, öğrencilerin kariyer planlamalarına ışık tuttu.

Adayların geleceklerini şekillendirecekleri bu kritik süreçte, üniversite ve şehir seçiminin önemine değinen Rektör Prof. Dr. Özölçer, "İnşallah işte herkesin hayalindeki yeri kazanma şansı olur. Bunun için bir defa YÖK Başkanımız Erol Özvar'ın da konuşmalarında belirttiği çok güzel bir programı var YÖK Atlas. Onun yardımıyla bütün bu tercih sıralama işini kolayca halledebiliyorsunuz. Öğrencilerimize bu YÖK Atlas'ı kullanmasını tavsiye ediyoruz. YÖK Atlas'ta bütün bölümler, işte ne var ne yok, programın çeşidi, sayısı, hoca sayısı bütün ayrıntılar bulunuyor. İstediğiniz sıralamayı yapabiliyorsunuz. Size en uygun sıralamayı yapabiliyorsunuz. Öğrencilerimiz YÖK Atlas yardımıyla bu sıralamayı yapabilirler" dedi.

Öğrenci adaylarının yazmak istedikleri bölümleri ziyaret etmelerinin katkı sağlayabileceğini aktaran Özölçer, "Onun dışında tabii ki üniversitelerimizin internet siteleri var. Onları gezip, dolaşıp kendilerine uygun mu, şehirlere bakabilirler. Zonguldak Valiliğinden tutun pek çok internet sitesine bakarak üniversite dahil kendilerine uygun mu, burada yaşamak istiyorlar mı, burada eğitim almak istiyorlar mı karar verebilirler. Tabii ki en garantili yol yazmak istedikleri yerleri gezmeleri olabilir. Tabii bütün 18 tercihi gezmek biraz zor olabilir. En azından ilk sıraya yazacakları birkaç tercihi gezebilirler. Kampüsleri gezmeleri, kampüslerin sosyal imkanlarını görmeleri kendileri için çok faydalı olacaktır" dedi.

"Yapay Zeka, Robotik Sistemler ve Filyos Projesi revaçta"

Geleceğin mesleklerine ve açılan yeni bölümlere dikkat çeken Rektör Özölçer, özellikle teknoloji ve enerji alanındaki tercihlerinin tercih listelerine yansıması gerektiğini belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda biliyorsunuz yapay zeka ve onunla ilgili robotik sistemler ve bu tür şeyler revaçta. Geleceğimizin oluşmasında önemli programlar. Bunlar yazılabilir. Zaten revaçta olunca pek çok öğrenci o tarafa doğru yöneliyor ve bu programlarla ilgili pek çok bölüm açıldı YÖK. Bazı bölümleri kapatmakla birlikte bu tarz yapay zeka, robotik sistemler, yazılım gibi pek çok konuda yepyeni bölümler ve programlar açtı. Bunları hep birlikte öğrencilerin değerlendirmesi iyi olur. İşte tabiatta, iş dünyasında, Filyos projesinde geçerli olan bizim açmış olduğumuz Türkiye Petrollerinin anonim ortaklığıyla beraber iki tane programımız var. Aslında 4 tane işte Sondaj Teknolojisi ve Deniz Tabanı Teknolojisi olmak üzere. Kontenjanlarda azalma var. Eskisi gibi kontenjanlar dolu, çok yüksek seviyelerde değil. Biliyorsunuz Tıp Fakültesi hariç YÖK Türkiye'nin de ihtiyaçlarını düşünerek bazı şeylerde kontenjan azaltmalarına gitti. Biraz önce söylediğim yeni açılan birimlerde sadece kontenjanlar biraz daha fazla. Dolayısıyla bütün üniversiteler yüzde yüz dolacaktır, emin olun."

"Zonguldak öğrenci memnuniyetinde ön sıralarda "

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin köklü yapısına, kampüs yaşamına ve barınma imkanlarına da değinen Özölçer, öğrenci memnuniyetinin her geçen gün arttığını vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Yaklaşık 1924 yılında kurulduğumuzu ve yüzyılın üzerinde geçmişe sahip olan bir üniversite olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeşil kampüs, 13 kampüsümüz var hepsi de yemyeşil. Öğrencilerimizin mutlu olacağı kampüsler. Spor dostu kampüste Türkiye'de dördüncülüğümüz var. Pek çok sosyal imkanlara sahipler. Yüzme havuzumuzdan fitness merkezimize ve kafelerimize kadar pek çok öğrencilerin hoşuna gidecek, sosyalleşebilecekleri alanlar mevcut. Ama ben ne söylesem çok faydalı değil, kendileri araştırıp karar versinler. Zonguldak öğrenci memnuniyet anketlerinde artık ön sıralara yükselmiş durumda. Şehir olarak da yavaş yavaş bu bizim tercih edilebilirliğimizi artıracaktır. Yurt sorunu hiç yok. Öğrenciler dışarıda kalmıyor. Zorla öğrencileri yerleştiriyoruz yurtlara. Çok şükür devletimiz sahip çıkıyor. Yurt sorunu yok, yepyeni çok güzel bir yurt üniversitemizin kampüsümüzün hemen yanında inşa ediliyor."

Tercihler, 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı