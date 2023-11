Rektör Kızıltoprak: "Uzaktan öğretim yüzde 30'u geçemez, bunun üzerine çıkan varsa gereğini yaparım"

"Mevzuata aykırı hareket eden, yine mevzuatımızda karşılığını bulur"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Yükseköğretimde uzaktan öğretimle verilebilecek ders oranı yüzde 30 olduğunu belirterek, "Mevzuata aykırı hareket eden yine mevzuatımızda karşılığını bulur. Tabi hiçbir arkadaşımı hiçbir çalışanımı rencide etmek istemiyorum. Bizim gayretimiz, akademik disiplin ve akademik sorumluluktur" dedi.

Görev süresinin 100 günü sebebiyle basın toplantısı düzenleyen Kızıltoprak, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı. Kızıltoprak, bir gazetecinin "DPÜ'de (Özellikle Fen Edebiyat Fakültesinde) uzaktan öğretim halen yaygın bir şekilde devam ediyor, bu ne zaman normale dönecek?" şeklindeki sorusuna, "Bilindiği gibi, YÖK'ün onayıyla yüzde 30'luk bir oranda öğretim uzaktan yapılabiliyor. Yüzde 30'un üzerine çıkan bir program varsa onun gereğini yaparız" diye cevap verdi.

"Arkadaşlarımızın akademik geleneklere saygı duymasını arzu ediyorum" diyen Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Bazı ortak zorunlu dersler var, onları yine mevzuat gereği uzaktan yapıyoruz. Ama onun dışında hocalarımızın derslerini bizzat zamanında yapmasını arzu ediyorum. Ben kendi dersime zamanında başlayıp zamanında bitiriyorum ve derslerinde zamanında başlayıp başlamadığını tabii ki akademik nezaket çerçevesinde de izliyorum arkadaşlar. Neden? Ben çünkü haftada iki gün ders veriyorum, öğrencilerle beraberim. Zamanında derse gidiyorum. Giderken koridorda gelirken hangi dersler var hangi program var onlara da bakıyorum. Dolayısıyla hiçbir şey gözden kaçmıyor. Akademik geleneklere arkadaşlarımızın saygı duymasını arzu ediyoruz. Bütün akademik toplantıları gereği gibi yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir senato toplantımız hiçbir üniversite yönetim kurulu toplantımız uzaktan yapılmıyor. Bu üniversite çok değerli. Bakın, bu salon bu üniversitenin bütün binaları, bu üniversiteye katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunu yapan ve yaşatan ve bugün görevde bize destek olan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki devletimiz geçtiğimiz yıl ondan önceki yıl önce pandemi daha sonra deprem gibi bir felaketle karşılaştık. Bu yaraları sarmak için gayret ediyoruz. Depremden etkilenen öğrencilerimiz var. Onların, sorunlarıyla dertleriyle hemhal olmaya çalışıyoruz. Üniversitemizdeki, benim yönetimimdeki bütün akademik kurullar yüz yüze çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda da fakültelerdeki kurullara da gidiyor. Bütün fakültelerimizde bütün akademisyenlerimizin ve çalışanlarımızın katıldığı toplantılar, kurullar yaptık ve bunun devam etmesini de arzu ediyorum takip ediyorum. Her şey sadece dersler değil, her şey yüz yüze oluyor. Eksikler varsa herhangi bir şey varsa onu da telafi ederiz. Sadece şu olabilir, bir hocamız uluslararası bir toplantıya gitmek için izin alır, o izin aldığı gün dersini uzaktan yapabiliyor. Onun dışında mevzuata aykırı hareket yine mevzuatımızda karşılığını bulur. Tabi hiçbir arkadaşımı hiçbir çalışanımı rencide etmek istemiyorum. Bizim gayretimiz, akademik disiplin ve akademik sorumluluktur. Milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Bunun için arkadaşlar, şeffafız, adiliz ve her zamanda aksiyon alıyoruz, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.