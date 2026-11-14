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Prof. Dr. Sarıbay, BUÜ’de demokrasinin geleceğini 5 temel meselede değerlendirdi

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Prof. Dr. Sarıbay, BUÜ’de demokrasinin geleceğini 5 temel meselede değerlendirdi
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BUÜ Rektörlüğü’nün düzenlediği Uludağ Düşünce Buluşmaları’nda Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay öğrenci ve akademisyenlerle buluştu. Sarıbay, “Demokrasinin Geleceği” konferansında modern demokrasinin sorunlarını ve 5 temel meseleyi değerlendirdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen "Uludağ Düşünce Buluşmaları" kapsamında, Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Sarıbay, "Demokrasinin Geleceği" başlıklı konferansında modern demokrasinin karşı karşıya olduğu sorunları, siyasal sistemlerde yaşanan dönüşümleri ve demokrasinin geleceğini belirleyecek temel meseleleri değerlendirdi.

Demokrasinin paradoksları ve krizleri

Demokrasinin tarihi dönüşümüne değinen Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, halkın iktidarı olarak tanımlanan demokrasi anlayışının zaman içerisinde daha kapsayıcı bir niteliğe kavuştuğunu, ancak modern demokrasinin de kendi içinde önemli paradokslar barındırdığını ifade etti. Fazla olanın tiranlığı tehlikesine dikkat çeken Sarıbay, demokrasi ile liberalizm arasındaki eşitlik ve özgürlük geriliminin yanı sıra cumhuriyetçilik, yurttaşlık ve ortak değerlere bağlılık arasındaki ilişkilerin de demokratik sistem açısından önemli tartışma alanları oluşturduğunu belirtti.

Demokrasinin günümüzde karşı karşıya olduğu krizleri de ele alan Sarıbay, meşruiyet sorunu, yönetme kapasitesinin zayıflaması ve popülizmin bu krizlerin başlıca unsurları arasında yer aldığını kaydetti. Yasal olan ile meşru olanın her zaman örtüşmeyebileceğini vurgulayan Sarıbay, kendisini halkın tek temsilcisi olarak gören siyasal anlayışların demokratik çoğulculuğu zedeleyebileceğine ve yeni despotizm biçimlerine zemin hazırlayabileceğine işaret etti.

Demokrasinin geleceğini belirleyecek 5 temel hadise

Konuşmasının son bölümünde demokrasinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sarıbay; eşitlik ve özgürlük arasındaki dengenin kurulması, devletin demokratik sistem içerisindeki rolü, toplum ile devlet arasındaki ilişkinin tahakküme dönüşmesinin önlenmesi, demokrasi-liberalizm-cumhuriyetçilik arasındaki paradoksların aşılması ve popülizmin sebep olduğu krizin ele alınması olmak üzere beş temel meseleye dikkat çekti. Demokrasinin geleceğine ilişkin kesin öngörülerde bulunmanın mümkün olmadığını belirten Sarıbay, bu sorunların yalnızca belirli ülkelere değil, evrensel ölçekte demokratik sistemlere ilişkin tartışmalara ışık tuttuğunu ifade etti.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın da takip ettiği konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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