Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hatay'da Üniversite Tercihi Yapacak Öğrencilere Seminer Verdi

MARMARA Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da üniversite tercihi yapacak olan adaylar ile gelecek yıl sınava girecek öğrencilere seminer verdi. Yılmaz, öğrencilere kendi değerlerinin farkına varmalarını ve sahip oldukları yeteneklerle ilişkili bölümleri tercih etmelerini önerdi.

MARMARA Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yılmaz, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'da üniversite tercihi yapacak olan adaylar ile gelecek yıl sınava girecek öğrencilere seminer verdi. Bülent Yılmaz, "Asla sahip olduğunuz yeteneklerin dışında bölüm yazmayın" dedi.

Akademisyen-Profesyonel Mentor- Koç Eğitim ve Kariyer Danışmanı da olan Prof. Dr. Bülent Yılmaz'ın 'Kapının Arkasındaki Hayat' konulu semineri Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Antakya EXPO Alanı'nda gerçekleştirildi.

Son sınıf öğrencisi Firdevs Mirioğlu da kendisinin ve arkadaşlarının kafasında bir sürü soru işareti olduğunu, üniversiteler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ama seminer sayesinde üniversiteler, bölümler ve şehirler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

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