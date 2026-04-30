Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal: "Akif toplumu etkileyen büyük krizler karşısında cesareti öne çıkarmıştır"

Türkiye Büyük Millet Meclisi himayelerinde Kastamonu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumunda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarındaki rolü ele alındı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un Milli Mücadele yıllarındaki rolü ve Kastamonu'daki izleri ele alındığı "Mehmet Akif Ersoy'da Cesaret ve Kastamonu Günleri" başlıklı sempozyum, Kastamonu Üniversitesinin ev sahipliğinde Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un bağımsızlık mücadelesindeki yeri, düşünce dünyası ve Kastamonu'nun Milli Mücadele sürecindeki stratejik önemi akademik çerçevede değerlendirildi.

Oturumda ayrıca, Milli Mücadele döneminde Kastamonu'nun üstlendiği tarihi misyon ile Mehmet Akif Ersoy'un Nasrullah Camii'nde gerçekleştirdiği vaazların toplum üzerindeki etkileri de ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Mehmet Akif'i yalnızca anmanın yeterli olmadığını, onun temsil ettiği ahlak, iman ve mücadele anlayışının yeniden kavranması gerektiğini vurguladı. İstiklal Marşı'nın yalnızca bir metin değil, milletin hafızasında derin izler bırakan bir duruşun ifadesi olduğunu belirten Rektör Topal, "Mehmet Akif'in eserleri ve vaazları incelendiğinde, onun milletine yalnızca moral vermekle yetinmediği, aynı zamanda şuur, mücadele ve mesuliyet duygusu kazandırmayı hedeflediği görülür. Akif, toplumu sarsan büyük krizler karşısında teslimiyeti değil, direnişi, ümidi; dağınıklığı değil, birliği, korkuyu değil, cesareti öne çıkarmıştır" dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatında Kastamonu'nun ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Rektör Topal, Kastamonu'nun Milli Mücadele döneminde yalnızca coğrafi bir mekan değil, fikir, inanç, dayanışma ve direniş ruhunun yoğunlaştığı önemli merkezlerden biri olduğunu kaydetti. Rektör Topal, "O dönemde milletin sadece cephede mücadele etmesi yeterli değildi. Mücadelenin anlamının halka anlatılması, bağımsızlık fikrinin diri tutulması ve birlik duygusunun canlı kalması gerekiyordu. Mehmet Akif bu noktada önemli bir sorumluluk üstlenmiştir" diye konuştu.

Akif'in Kastamonu'da verdiği vaazlar, yaptığı konuşmalar ve ortaya koyduğu fikri mücadele, Milli Mücadele ruhunun Anadolu'ya yayılmasında büyük bir etkiye sahip olduğunu söyleyen Rektör Topal, "Nasrullah kürsüsünden yükselen ses, sadece o günün insanlarına değil, sonraki kuşaklara da hitap eden güçlü bir tarihi miras haline gelmiştir. Nasrullah Vaazı, Mehmet Akif'in milletin istiklali için taşıdığı derin kaygıyı, güçlü inancı ve sarsılmaz sorumluluk bilincini gösteren önemli metinlerden biridir. Söz konusu vaazda Akif, sadece dönemin siyasi ve askeri şartlarını değerlendirmemiş; aynı zamanda millet olmanın, birlikte hareket etmenin, bağımsızlık fikrine sahip çıkmanın ve mücadeleden vazgeçmemenin önemini vurgulamıştır. Dolayısıyla Kastamonu, Mehmet Akif'in hayatında sadece bir durak değil, onun fikir ve mücadele dünyasında önemli bir anlam merkezidir" şeklinde konuştu.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise Mehmet Akif'in Milli Mücadele döneminde yalnızca mücadele ruhunu değil, aynı zamanda milletin manevi direncini de güçlendirdiğini ifade etti. İstiklal Marşı'nın taşıdığı ruhun doğru anlaşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Arıcan, etkinliğin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Kastamonu'nun Mehmet Akif'in hayatında özel bir yere sahip olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arıcan, Akif'in karakterini şekillendiren cesaret anlayışına değinerek, "Korkma demek, Peygamber Efendimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) Hz. Ebubekir'e hitabında olduğu gibi 'Allah bizimledir' diyebilmektir. Ümitsizlikten, yalnızlıktan ve milletin geleceğine sahip çıkmaktan korkmamayı ifade eder. Mehmet Akif'in cesaret anlayışı iman ve sorumluluk bilinciyle şekillenmiştir" ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif'in yalnızca bir şair değil aynı zamanda bir medeniyet düşünürü olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Arıcan, "Dijital mecrada önemli görevler ifa etme sorumluluğumuz olduğunu anlıyoruz. O yüzden Akif'i bu kapsamda anlayarak tekrar nefse düşmeden, birliğimizi kaybetmeden, bilgiye sarılarak, ahlakı merkeze alarak, hakkı ve hakikati savunarak milletimize, insanlığa ve hakikate karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor" dedi.

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı da Mehmet Akif'in Nasrullah Camii'nde verdiği vaazların halkın moral ve direncini güçlendirdiğini belirterek, şehrin Milli Mücadele döneminde üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Sempozyumun açılışında konuşan Proje Koordinatörü Dr. Gazi Doğan ise Türk Kurtuluş Savaşı'nın önemli şehirlerinden biri olan Kastamonu'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" projesinin ortaya çıkış sürecini katılımcılarla paylaştı. Projenin amacının Mehmet Akif Ersoy'u genç kuşaklara tanıtmak ve onun düşünce dünyasını farklı şehirler üzerinden yeniden hatırlatmak olduğunu belirten Dr. Doğan, Kastamonu'nun Milli Mücadele'de üstlendiği tarihi role dikkat çekti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Doğan, "Özellikle gençlerimiz, yarının Türkiye'si sizin eseriniz, bu şuurla Akif'i yeniden okumayı ve anlamayı zihnimize kazırız" dedi.

Konuşmaların ardından TÖMER'de eğitim gören uluslararası öğrenciler, ülkelerine ait yöresel kıyafetlerle İstiklal Marşı'nı okudu. Program, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından hazırlanan konserle devam etti.

Daha sonra "Mehmet Akif Ersoy'da Cesaret ve Kastamonu Günleri" başlıklı panel gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı'nın yaptığı panelde, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Onur Hasdedeoğlu, Doç. Dr. Zeki Gürel, Doç. Dr. Tuba Dalar ve Dr. Öğretim Üyesi Serap Denizmen sunumlarıyla yer aldı Panelde konuşan Prof. Dr. Kaymakcı, Mehmet Akif'in düşünce dünyasının genç nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çekerek, dijital çağda zayıflayan ahlaki değerlerin yeniden hatırlanması gerektiğini ifade etti.

Panelde ilk sözü alan Doç. Dr. Tuba Dalar, Mehmet Akif'in cesaret anlayışını anlattı. Prof. Dr. Onur Hasdedeoğlu ise, "Cehalete Karşı Cesaret: Safahat'tan Örnekler" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğretim Üyesi Serap Denizmen, Kurtuluş Savaşı döneminde Mehmet Akif'in etkili iletişim gücünü ele alarak doğru söylem ve güçlü hitabeti sayesinde toplum üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu ifade etti. Müslümanların birlik olması gerektiğinin altını çizen Denizmen, Türk Milli Mücadelesi'nin Müslüman dünya için de önemli olduğuna dikkat çekti. Panelin son konuşmacısı Doç. Dr. Zeki Gürel ise Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın manevi mimarlarından biri olduğunu belirterek, zor dönemlerde milletin moral gücünü yükseltmek amacıyla ülkenin çeşitli yerlerinde görevlendirildiğini ve camilerde vaazlar verdiğini hatırlattı.

Panelin ardından panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi. Sempozyuma Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş'ün yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı