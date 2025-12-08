Haberler

Otizmli öğrenciler okulda iple bağlandı, MEB hemen harekete geçti
Güncelleme:
Bursa'da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

"ÖĞRENCİLER KÜFÜR VE HAKARETE DE MARUZ KALDI"

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, "Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR"

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, "Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya'da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve 'İçeri giremezsiniz, yasak' diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar" diye konuştu.

Yorumlar

Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Çözüm belli, ister bu tip eğitim kurumları olsun ister yaşlı bakım yerleri gibi bakıma ve istismara açık, insanın insafına kalan yerlerde mutlaka halka açık 7/24 izlenebilecek canlı kamera sistemleri olmalı.

Haber Yorumlarıruhi kara:

Kardeşim 7/24 kamera olmalı. MEB tarafından izlenildiği bilinmeli. Gör bakalım yapabiliyorlar mı? Ne bu yahu. Çocuk olmakla kalmayıp bu çocuklar özel. Yazık, günah! Ne merhamet var ne vicdan. Nereye gidiyor bu millet el insaf yahu

Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

özel kurumlara bu özel çocuklar teslim edilmemeli,bizzat bu iş devlet eliyle yürütülmeli.

Haber YorumlarıKöksal Aktaş:

yağlı urgan çıkacak meydana baska seçenek kalmadı

Haber YorumlarıMurat Demir:

Melek lan onlar

