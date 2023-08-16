PERYÖN'ün 31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi 4-5 Ekim'de düzenlenecek

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin (PERYÖN) bu yıl 31'incisini düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, Cumhuriyet'in 100. yılını onurlandıracak şekilde, '100 Yüze İnsan' temasıyla, 4-5 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

"Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek' vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN'ün düzenlediği "31. İnsan Odağında Yönetim Kongresi" için geri sayım başladı. Bu yıl 4-5 Ekim tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek kongrenin ana teması, Cumhuriyet'in 100. yılını onurlandıracak şekilde '100 Yüze İnsan' olarak belirlendi.

Bu kapsamda iki gün boyunca insanın farklı yüzleri, çalışma hayatının, insan kaynağı yönetiminin değişen trendleri ve sürdürülebilirlik gibi konular 'Gelişen İnsan', 'Yenilenen İnsan' ve 'Dijitalleşen İnsan' başlıkları altında konuşulacak.

HR Tech oturumları ve fuar alanı

Avrupa'nın alanında en büyük organizasyonu olan 'İnsan Odağında Yönetim Kongresi'ne Türkiye'den ve dünyadan pek çok uzman isim katılacak. Merakla beklenen kongrede, ayrıca İK teknolojileri alanındaki son gelişmelerin paylaşılacağı HR Tech oturumları ve HR Tech fuar alanı da yer alacak. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Taşcı Firuzbay, kongreyle ilgili, "Bu yıl 31'incisini gerçekleştireceğimiz İnsan Yönetimi Kongremizin önceki kongrelerimizden ayrı bir önemi var. Yüreklerimizde bambaşka bir heyecan ve gurur taşıyoruz. Kongremizi bu yıl Cumhuriyet'imizin 100. yılında düzenleyeceğiz. Bu nedenle, bu yılki temamızı '100 Yüze İnsan' olarak belirledik. Kongremiz kapsamında iki gün boyunca insan kaynağı yönetiminin ve çalışma hayatının en öncelikli gündemlerini; yani sürdürülebilirliği, çeşitliliği, kapsayıcılığı, çalışan bağlılığını, dengeyi, dijitalleşmeyi, yapay zekayı, etiği, yeni çalışma trendlerini, ücret yönetimini, son gelişmelerin farklı sektörler üzerine etkilerini ve çok daha fazlasını konuşacağız" ifadelerini kullandı. Ufuk açan konuşmacılar, heyecan verici başlıklar ve sürprizler eşliğinde bir araya geleceklerini söyleyen Firuzbay, "Birlikte öğrenecek, yenilenecek, güncellenecek ve çalışma hayatının yarınını şekillendirmek üzere buluşacağız. 'Odağım insan' diyen tüm profesyonelleri ve geleceğin iş hayatına yön verecek gençlerimizi kongremize bekliyoruz. 4-5 Ekim'de buluşmak üzere" dedi.

1 Eylül tarihine kadar erken kayıt indiriminden yararlanılabilen kongre hakkında ayrıntılı bilgiye www.peryonkongre.com sitesinden ulaşılabiliyor. - KOCAELİ