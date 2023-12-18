Üye Girişi
Haberler

Özgür Özel: Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin

Güncelleme:
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in görevden alınması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Özel, "Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunarak dün TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında "Sizin tarikat cemaat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz" diye konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i görevden almasını istedi. Özel, "Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" dedi.

"TARİKAT DEDİĞİNİZ STK'LARLA PROTOKOL YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçesi üzerinde milletvekillerinin konuşmalarının tamamlanmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şunları söylemişti; "Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolümüz var. Bu protokollerden bin 167 tanesi resmi kurumlarla, 550 tanesi STK'larla, 986 tanesi ise TEMA'dan Kızılay'a bir sürü STK'yla. Bunların içerisinde sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ben bu protokollerle bize destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla protokol yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Bakan Tekin'in sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya platformu X üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANI ANAYASA'YA MEYDAN OKUYOR"

Özgür Özel'in paylaşımı şu şekilde; "Geçmişte devletle FETÖ arasında protokol yapanlar, bu ülkeye yaşattıkları acılardan hiç ders çıkarmamış. Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceklerini söyleyen Milli Eğitim Bakanı, Meclis kürsüsünden Anayasa'ya meydan okuyor. Tayyip Erdoğan, bu Bakanı görevden almazsan, bu cüretin sahibi sensin!"

Özgür Özel: Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Özgür Özel Eğitim Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi? Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Nihat kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nihat kaç yaşında, evli mi? Survivor Doğukan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Doğukan kaç yaşında, evli mi? Survivor Gizem kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Gizem kaç yaşında, evli mi? Survivor Bozok kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Bozok kaç yaşında, evli mi? Süper Lig'de bu haftanın hakemleri kimler? Halil Umut Meler maç yönetecek mi? Survivor Nagihan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Nagihan kaç yaşında, evli mi? Mısır Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Cumhurbaşkanı kim oldu, yüzde kaç oy aldı? 2010-2011 Süper Kupa Finali oynanacak mı, ne zaman oynanacak? Sparta Prag 27-0 Fenerbahçe gerçek mi? Sparta Prag hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title