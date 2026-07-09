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KBÜ'de Türkiye-Özbekistan din eğitimi buluşması

KBÜ'de Türkiye-Özbekistan din eğitimi buluşması
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Özbekistan'ın Taşkent kentindeki Kökeldaş Medresesi öğretim kadrosu, din eğitimi uygulamalarını incelemek üzere Karabük Üniversitesi'ni ziyaret etti. Görüşmelerde iki ülkenin din eğitimi müfredatı ve öğretim yöntemleri ele alındı, akademik iş birliği imkanları değerlendirildi.

Özbekistan'ın Taşkent kentinde faaliyet gösteren Kökeldaş Medresesi öğretim kadrosu, din eğitimi alanındaki uygulamaları incelemek üzere Karabük Üniversitesi'ni (KBÜ) ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ve Özbekistan'daki din eğitimi müfredatı ile öğretim yöntemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde gerçekleştirilen program kapsamında Özbekistanlı heyet, fakülte yönetimi ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Programda, Türkiye'deki imam hatip okulları ile ilahiyat fakültelerinde uygulanan eğitim modeli, müfredat yapısı ve öğretim yöntemleri değerlendirildi.

Programa İlahiyat Fakültesi ana bilim dalı başkanlarının yanı sıra Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Karabük İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Özbek, Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Yunus Özgün, akademisyenler ve alan uzmanları katıldı.

Görüşmelerde iki ülkenin din eğitimi alanındaki uygulamaları ele alınırken, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Programın ardından Kökeldaş Medresesi heyeti, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Türkiye ile Özbekistan arasında ilahiyat ve din eğitimi alanında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri ile yükseköğretim kurumları arasındaki ortak çalışma imkanları değerlendirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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