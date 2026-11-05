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Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Bilecik'te il birincisi oldu

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Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri Bilecik'te il birincisi oldu
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Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 4 kişilik ekip, Bilecik'te düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nda il birincisi oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, öğrencileri ödüllendirerek tebrik etti.

Osmaneli 75. Yıl Anadolu Lisesi öğrencileri, Bilecik'te gerçekleştirilen yarışmada il birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Tabiat ve Yaşanabilir Çevre Bilgi Yarışması'nda Farklı sınıf düzeylerinden 4 öğrencinin oluşturduğu ekip, bilgi yarışmasında gösterdiği performansla birincilik elde etti. Yarışmada 9'uncu sınıf öğrencisi Nuray Çakır, 10'uncu sınıf öğrencisi Yasin Toykar, 11'inci sınıf öğrencisi Emir Elmacı ve 12'nci sınıf öğrencisi İlaydasu Yurt yer aldı. Okul Müdürü Faruk Özmen ve Coğrafya Öğretmeni Bülent Suh'un rehberliğinde yarışmaya hazırlanan öğrenciler, ekip çalışmasıyla elde ettikleri başarıyla ilçelerini gururlandırdı. Başarının ardından Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, öğrencileri ödüllendirerek tebrik etti. Ödül törenine Okul Müdürü Faruk Özmen ve Coğrafya Öğretmeni Bülent Suh da katıldı.

"Öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atacağına inanıyorum"

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan, elde edilen başarının ekip çalışmasının bir sonucu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin bilgi ve emeklerini bir araya getirerek il birinciliği elde etmesi bizleri son derece mutlu etti. Bu başarıda emeği bulunan öğrencilerimizi, okul müdürümüzü ve öğretmenimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atacağına inanıyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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