OMÜ'de 2026'nın ilk mezunları Veteriner Fakültesi'nden

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Törende veteriner hekimlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 93 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKM) düzenlenen tören OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çenesiz, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Kürşad Daş, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Pilan akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımı ile yapıldı.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, "Bugün burada paranın ötesinde, insani ve vicdani değerleri her şeyin üstünde tutan çok özel bir meslek grubunun mezuniyet gururunu paylaşıyoruz. Veteriner hekimlik, sadece minik dostlarımızın bakımıyla sınırlı olmayıp, evlerimize sağlıklı besinlerin ulaşmasını sağlayarak toplum sağlığını doğrudan koruyan, sahnenin arkasındaki görünmeyen kahramanların mesleğidir. Başta o meşhur anatomi dersleri olmak üzere oldukça zorlu geçen 5 yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor; onları hem eğitimde hem araştırmada en üst seviyeye taşıyan kıymetli hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kendimi her zaman içinde bir aile gibi hissettiğim bu fakültede, evlatlarımızı hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak buralara getiren kıymetli anne ve babalarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sizlerden ricam, çocuklarımızın iş ve gelecek kaygılarını lütfen şu birkaç günlüğüne bir kenara bırakarak sadece bu anın ve yıllarca emek verdiğiniz evlatlarınızın mezuniyet keyfini doya doya çıkarmanızdır; çünkü hayat bu güzel anlardan ibarettir. Mezun olan tüm genç meslektaşlarımın vatana ve millete hayırlı birer veteriner hekim olarak hayatlarına başarıyla devam edeceklerine inancım tamdır" dedi.

Törende konuşan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Çenesiz, "Bugün yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Bugün; yılların emeğinin, sabrının, fedakarlığının ve hayallerinin taçlandığı çok özel bir ana tanıklık ediyoruz. Bu kürsüden sizlere bakarken, yalnızca diplomalarını almaya hazırlanan genç meslektaşlarımı değil; ülkemizin geleceğine yön verecek veteriner hekimleri, bilim insanlarını, yöneticileri ve aydın bireyleri görüyorum. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu diploma yalnızca bir meslek sahibi olduğunuzu değil; canlıya saygının, bilime bağlılığın ve toplumsal sorumluluğun temsilcileri olduğunuzu da göstermektedir. Meslek yaşamınızda farklı alanlarda görev yapacaksınız. Ancak hangi yolu seçerseniz seçin, rehberiniz vicdanınız, yol göstericiniz bilim ve yol arkadaşınız meslek etiği olsun. Çünkü iyi bir veteriner hekim olmak yalnızca bilgiyle değil; merhamet, dürüstlük, adalet ve sorumluluk duygusuyla mümkündür. Bu başarıda büyük emekleri bulunan ailelerinize, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor; sizleri büyük bir gurur ve umutla meslek hayatına uğurluyorum" diye konuştu.

Fakülte birincisi olarak mezun olan Buğrahan Arar, "Bugün burada sizlerin karşısına çıkmak, yalnızca bir mezuniyetin değil, yıllar süren emeğin, fedakarlığın ve kararlılığın taçlandığı bir anın ifadesidir. Lise birinciliği kontenjanıyla adım attığım Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesinden bugün fakülte birincisi olarak mezun olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarı benim için büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Zorlu ve yoğun bir eğitim sürecini birlikte tamamladığımız değerli arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyor, bizlere mesleğimizi yalnızca teoride değil sahada da öğrenme imkanı sunan üniversitemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Fakülte birincisi Buğrahan Arar, konuşmasının ardından Fakültenin mezuniyet anı kütüğüne plaketini çaktı. Törende dereceye giren öğrenciler, akabinde mezun olan diğer öğrenciler, temsili diplomalarını protokol üyelerinden ve Fakülte akademisyenlerinden aldı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin veteriner hekim yeminini etmesi ve keplerini havaya fırlatmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı