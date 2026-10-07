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OMÜ, Bafra'da yeni öğrenciler için UYUMFEST'26 oryantasyon programı düzenledi

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OMÜ, Bafra'da yeni öğrenciler için UYUMFEST'26 oryantasyon programı düzenledi
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2026-2027 akademik yılında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Bafra'da UYUMFEST'26 etkinliği düzenledi. Etkinlikte tanıtım stantları kuruldu, öğrencilere üniversite yaşamı ve kariyer planlaması hakkında bilgi verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 2026-2027 akademik yılında üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversite hayatına ve kampüs kültürüne hızlı bir şekilde uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen "UYUMFEST'26" etkinliği Bafra ilçesinde gerçekleştirildi.

OMÜ Bafra yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, yeni öğrenciler için çeşitli tanıtım stantları kuruldu. Öğrencilerin üniversitedeki akademik ve sosyal yaşam hakkında bilgi sahibi olmalarının amaçlandığı etkinlikte, öğrenci toplulukları ve farklı birimler tarafından çeşitli tanıtımlar yapıldı. Festival alanını ziyaret eden OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, tanıtım stantlarını tek tek dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında birinci sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan oryantasyon programıyla öğrencilerin üniversite yaşamına daha kolay adapte olmaları hedeflendi.

Prof. Dr. Yetkin Bulut, programın öğrencilerin üniversiteye uyum sağlamaları açısından önemli olduğunu belirterek, "Biz bu yıl birimler olarak birinci sınıfta eğitim gören öğrencilerimize yönelik bir oryantasyon programı düzenledik. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilecekleri ve ilgi alanlarını tanıtabilecekleri stantlar oluşturuldu. Açılış konuşmalarıyla başlayacak programımız, daha sonra öğrencilerimizin soru-cevap bölümüyle devam edecek" dedi.

Programın temel amacının yeni öğrencilerin hem Bafra'yı hem de üniversite yaşamını tanımalarını sağlamak olduğunu ifade eden Bulut, "Amacımız, üniversitemize yeni katılan öğrencilerimizin hem Bafra hakkında hem de burada eğitim süreçleri ve üniversite yaşamının işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak. Öğrencilerimizin kendilerini üniversite ortamına daha kolay adapte etmelerini ve burada geçirecekleri sürece daha bilinçli şekilde başlamalarını hedefliyoruz" diye konuştu.

Tanıtım etkinliklerinin ardından konferans salonunda programa devam edildi. OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile OMÜ Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, öğrencilere üniversite yaşamı, bilinçli öğrencilik ve kariyer planlaması konusunda bilgiler verdi.

Öğrencilerin sorularının da yanıtlandığı program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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