Üye Girişi
Haberler
ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız

Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız

 Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü

 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Suriye'de ünlü muhalif grubun yöneticisiydi! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine dair yönetmelik değişikliği yapıldı. Yeni yönetmeliğe göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliğinin ve öğretmenlerin de görüşü alınarak okul müdürlüğünce belirlenecek. Yönetmelikte, okul kıyafetlerinin 4 yıl değiştirilemeyeceği ve özel günler için kıyafet alınmaması gibi maddeler de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelik'te değişiklik yapılması hakkındaki Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER İÇİN OKUL KIYAFETİ OKUL MÜDÜRLÜĞÜNCE BELİRLENECEK

Değişiklik ile birlikte; ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli ise okulun internet sitesinde yayınlanacak. Belirlenen okul kıyafeti 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Okul kıyafeti değiştirildiğinde ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçene kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

EKONOMİK OLACAK, ÖZEL GÜNLER İÇİN KIYAFET ALDIRILMAYACAK

Belirlenen okul kıyafeti 1739 sayılı kanunda yer alan genel ve özel amaçlar ile temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak. Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler ise yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliklerine göre atölye, işçilik, laboratuvar ve işyerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliklerine uygun kıyafet giyecek. Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik olarak okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirilmeler yapılamayacak.

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor

Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Eğitim
img

Esad'ın planı açık oldu: Muhaliflerin son zaferi için söyledikleri düşündürücü
img

Memurlara bir hak daha geliyor
img

Di Marzio duyurdu! İşte Osimhen'in yeni takımı
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıGüvenilir Adam:

Özel günler için kıyafet alınmayacak demek Milli Bayramlar kutlanmayacak mı demek ? Milleti millet yapan ana unsur milli bayramlardır. Biz milli bayramlarıda dini bayramlarıda kutlamaya devam edeceğiz.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamza Dokmen:

nihayet doğru yola geldiniz

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımehmet:

okulları mahvettiniz artık zor düzelir. öğretmenlerin çoğu srsei gibi.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Ülkedeki öğretmenlerin gerçekten bazıları birilerine bir şey katmayı bırak kendine bile bir sey katamayacak düzeyde

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEvvab:

helal olsun çok yerin de bir karar.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ahmet Köse kimdir, neden istifa etti? Yeni İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız AtandıYeni İstanbul İl Emniyet Müdürü kim oldu? İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? Yeni Adıyaman İl Emniyet Müdürü kim oldu? Adıyaman İl Emniyet Müdürü Alper Uzman kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 6 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 6 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 6 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Osimhen PSG'ye mi gidecek? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu İSTİFA olayı nedir? Amerika'da deprem mi oldu? SON DAKİKA ABD depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kalifornia deprem mi oldu? Kalifornia deprem şiddeti kaç, ölen var mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.