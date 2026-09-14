Okul yolları yeniden doldu: 17 milyon öğrenci için ders zili çaldı

Yaz tatilinin ardından Türkiye genelinde okul heyecanı yeniden başladı. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde ders başı yaptı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı 17 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için başladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren okul çevrelerinde hareketlilik yaşanırken, öğrenciler arkadaşları ve öğretmenleriyle yeniden buluşmanın heyecanını yaşadı. Eğitim hayatına ilk kez adım atan öğrenciler ise ilk günün heyecanını aileleriyle birlikte yaşadı. Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında eğitim faaliyetleri sürdürülürken, yılın teması "Maarifin Kalbinde Oyun" olarak belirlendi.

İlk ara tatil kasım ayında

MEB'in eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler, ilk ara tatillerini 16-20 Kasım tarihleri arasında yapacak. Birinci dönem ise 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak

Öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatil ise 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 15-19 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

"Yaz tatilim oldukça güzel geçti"

Okulda arkadaşlarıyla buluştuğu için heyecanlı olduğunu belirten Güneş Atasoy, "Okul açıldığı için güzel hissediyorum. Yaz tatilim oldukça güzel geçti. Bu yıl daha çok çalışacağım. Yaz tatilinde köye gittim. Arkadaşlarımla bol bol dışarı çıktım. Arkadaşlarımı görünce mutlu oldum. Hayalim futbolcu olmak" diye konuştu.

Sevda Başkaya ise, "Okulun açılması çok güzel. 1'inci sınıfa başlamış gibi hissettim. Yaz tatilinde gezdim, Antalya'ya gittim. Derslerime çalışacağım. Hayalim veteriner olmak ve tüm hayvanlara yardım etmek" dedi.

Bir başka öğrenci ise, "Yeni birilerini tanıyacağım. Çalışkan olmak benim elimde olan bir şey. Çünkü ben bilişim dersinde en iyi performansı göstermek istiyorum. Büyüyünce abim gibi programcı olacağım. Akranlarıma başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı