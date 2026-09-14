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Okul saldırısının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılında sessiz kaldı

Okul saldırısının gerçekleştiği Ayser Çalık Ortaokulu yeni eğitim öğretim yılında sessiz kaldı
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Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da yaşanan okul saldırısında 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından eğitim öğretime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sessiz kaldı.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından eğitim öğretime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sessiz kaldı.

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Kent genelindeki okullarda öğrenciler ders başı yaparken, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun önü ise sessiz kaldı. 15 Nisan'da okulda yaşanan silahlı saldırıda 9 öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından eğitim öğretime kapatılan okulun, yeni eğitim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağı öğrenildi. Saldırının yaşandığı okulun önünde bugün öğrencilerin oluşturduğu kalabalık ve çocuk sesleri yerine sessizlik hakim oldu. Daha önce öğrencilerin cıvıltıları yankılanan okul çevresi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde boş kaldı.

"Bu okulun böyle kalması üzücü bir durum"

Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, "Bu vahim olay keşke olmasaydı. Böyle bir olayın olacağı en son okuldu ama olacağa çare yok. Benim çocuklarım da burada okudu. Çocuklarımızla içli dışlıydık okulla muhtarlığımızın yakın olması nedeniyle. Olay anında da burada olduğum için zor günler ve zor zamanlar geçirdik. Bu okulun böyle kalması üzücü bir durum. Okullar açıldı böyle mi olacaktı. Yan tarafta Ali Galip Çalık Lisesi var ve Ayser Çalık Ortaokulu edindiğim bilgiye göre Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak. Okul boşaltıldı ve taşınmasını görmek istemedim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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