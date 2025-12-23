Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Mersin'in Anamur ilçesinde okul bahçesinde müdürü tüfekle yaralayan 12 yaşındaki öğrenci ile babası, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaydan bir gün önce öğrencinin sosyal medyada yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

OKUL BAHÇESİNDE MÜDÜRÜ TÜFEKLE VURDU

İddiaya göre; okul müdürü Ender Kara (39) geçtiğimiz hafta okula elektrikli bisikletle gelen öğrenciyi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K. (12), okul bahçesinde Kara'ya ateş etti.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Okul müdürünün vurulma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 12 yaşındaki çocuğun tüfekle yanına gelerek müdürü vurduğu anlar yer aldı.

ÖĞRENCİ VE BABASI TUTUKLANDI

Olayın ardından jandarma ekipleri, öğrenci M.K. ve babası Y.K'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anamur Kaymakamı Kemal Duru ve Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı ise hastaneye gidip Kara'nın durumu hakkında bilgi aldı.

"ARKAMDA BABAM OLDUĞU SÜRECE..."

Öte yandan, M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı hikaye dikkat çekti.