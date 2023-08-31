Okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Armağan Çağlayan'dan tepki: Çocuğu olanlara kolaylıklar

Zaman zaman gündemle ilgili yaptığı yorumlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan, en ucuz okul çantasının 1750 TL olduğunu görünce sessiz kalamayarak "O ne be? Çocuğu olana kolaylıklar vallahi" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından da sık sık gündeme ilişkin paylaşımlar yapıyor. Son olarak en ucuz okul çantasının 1750 TL olduğunu gören Çağlayan, sessiz kalamadı.

"ÇOCUĞU OLANA KOLAYLIKLAR"

Geçtiğimiz haftalarda sivri biberin kilosunun 60 TL olmasına tepki gösteren Çağlayan, bu sefer de X hesabında yaptığı paylaşımda okul çantası fiyatlarına isyan ederek "Okul çantası gördüm. 1750 TL. O ne be? Satıcıya sordum, en ucuzu dedi! Çocuğu olana kolaylıklar vallahi" ifadelerini kullandı.

YouTube kanalı için program yapan Armağan Çağlayan aynı zamanda tek kişilik gösterini yapmaya da devam ediyor.