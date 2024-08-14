Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan öğretmen atamaları büyük bir heyecanla bekleniyor. Atamalar kapsamında toplamda 20 bin öğretmen pozisyonu açıklandı. Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasının sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklanma tarihi genellikle mülakatların tamamlanmasının ardından belirli bir süre içinde duyuruluyor.

ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

20 bin sözleşmeli öğretmen atamasındaki sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.