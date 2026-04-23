Niğde'de eğitimden uzak kalan kadınlar sıralara geri döndü

Niğde'de çeşitli nedenlerle eğitim hayatına devam edemeyen kadınlar, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma kurslarında yeniden sıralara dönerek yarım kalan hikayelerini tamamlıyor.

Farklı yaş ve yaşam öykülerine sahip kursiyerler, öğrenmenin yaşı olmadığını azimleriyle bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimi çocuk yaşta eğitimden koparılan, kimi yıllarca ailesine ve çocuklarına vakit ayıran kadınlar, şimdi kendi hayatlarına dokunmak için kalem tutuyor. Aralarında 80'li yaşlarda olanların da bulunduğu kursiyerler, okuma yazma öğrenerek günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

83 yaşındaki 4 çocuk 8 torun sahibi Fatma Kargın, küçük yaşta yaşadığı imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini belirterek," Yedi yaşında öksüz kaldım. Babamız ölünce annemiz okula göndermedi. Para yoktu. Oğlum İstanbul'da, kalp doktoru. Kızım burada, hastanede hemşire. İki kez Hacca gittim. Okuma yazma yok diye işaret bırakırdım" dedi.

66 yaşındaki Eşe Yeşil ise eğitim hakkının elinden alındığını dile getirerek, yıllarca içinde kalan okuma isteğini şimdi gerçekleştirdiğini belirtti. Kızını doktor yaptığını söyleyen Yeşil, "Okumanın yaşı yok, yeter ki iste" diyerek kursun hayatındaki önemine dikkat çekti.

60 yaşındaki Ayşe Akdaş da çocuklukta ailesi ve evliliği nedeniyle eğitimden uzak kaldığını anlatarak, yaşadığı zorluklara rağmen dört çocuğunu okuttuğunu ve şimdi kendi diplomasını almak istediğini söyledi.

53 yaşındaki Hatice Sert, geçmişte kız çocuklarının eğitimine önem verilmediğini ifade ederken, Vesile Aslanbay ise çocukken kendi isteğiyle okumadığını ancak bugün bunun pişmanlığını yaşadığını belirtti.

Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Tuğba Elli ise kursiyerlerin azminin kendisini her gün yeniden motive ettiğini belirterek, "Bu güzel öğrencilerimin hepsinin çok farklı hikayesi var. Bu yaşa kadar çocuklarını büyütmüşler, meslek sahibi yapmışlar ve kendileri de hayata dair birçok mücadeleyi atlatmışlar. Kiminin çocuğu doktor olmuş, kiminin çocuğu farklı mesleklerde başarı elde etmiş ama bugün burada sadece kendileri için varlar ve kendi yarım kalan hikayelerini tamamlamak için buradalar" dedi. Öğrencilerinin yeni bir harf öğrendiklerinde matematik işlemi yaptıklarında yaşadıkları mutluluğu anlatan Elli, " Ben bu sınıfın kapısını her açışımda sanki meslek hayatımın ilk günü gibi geliyorum. Öğrenmenin yaşı yok. İnsan kendini daima geliştirmeli. Bizim Niğde Halk Eğitim Merkezimizde de buna fırsat tanıyan birçok kursumuz var" diye konuştu.

Okuma yazma 1. kademe eğitimini tamamlayan kursiyerler, günlük yaşamlarını daha bağımsız sürdürebilmek ve yıllardır içlerinde kalan öğrenme arzusunu gerçekleştirebilmek amacıyla açılacak olan 2. kademe eğitime katılmak için başvuruda bulunacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı