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Bodrum'da jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü, kayıp baba ile diğer kızı aranıyor

Bodrum'da jet ski alabora oldu: 1 çocuk öldü, kayıp baba ile diğer kızı aranıyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aynı aileden Irak uyruklu 4 kişinin bulunduğu jet ski, şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Anne kurtarılırken, iki kızdan biri boğuldu, baba ve diğer kız için arama çalışmaları sürüyor.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı aileden Irak uyruklu 4 kişinin üzerinde bulunduğu jet ski alabora oldu. Ailenin 2 kızından biri boğulurken, kaybolan baba ile diğer kızı için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Akyarlar mevkisi açıklarında meydana geldi. Üzerinde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin bulunduğu jet ski şiddetli dalga ve olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora oldu. Çevredeki denizcilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Jet skide bulunan Irak uyruklu anne, olay sırasında yakındaki bir motor yatın mürettebatı tarafından denizden sağ olarak kurtarıldı. Ancak baba ile 2 kızı denizde kayboldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken Yunanistan'ın İstanköy Adası açıklarında su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan bir kız çocuğu, Bodrum-İstanköy seferini yapan feribottakiler tarafından fark edilerek Yunan Sahil Güvenliği'ne bildirildi. Yapılan incelemede kayıp çocuklardan biri olan kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp baba ile diğer kızı için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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