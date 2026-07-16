Zendaya’dan hayranlarını üzen karar! Bir süre gözlerden uzak kalacak

Son yılların en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Zendaya, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini geride bırakmaya hazırlanıyor. 2026 boyunca The Drama, Euphoria’nın üçüncü sezonu, Christopher Nolan imzalı The Odyssey, Spider-Man: Brand New Day ve Dune: Part Three projelerinde yer alan oyuncu, yoğun temponun ardından dinlenmek istediğini açıkladı.

New York’ta gerçekleştirilen The Odyssey filminin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zendaya, tanıtım maratonu sona erdikten sonra nasıl bir planı olduğu sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Hiçbir şey yapmayacağım. Kendi halimde olacağım ve biraz geri planda kalacağım.” ifadelerini kullandı.

Sürekli şehir değiştirmek ve aralıksız seyahat etmenin zihinsel olarak yorucu olduğunu belirten Zendaya, bu yoğun dönemin ardından “Bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.” diyerek gözlerden uzak kalmak istediğini söyledi. Daha önce de hayranlarının kendisini sürekli ekranda görmekten sıkılmasını istemediğini dile getiren oyuncu, beş büyük projesinin vizyon ve yayın süreci tamamlandıktan sonra kendisine zaman ayırmayı planladığını ifade etti.

Emmy ödüllü oyuncunun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken, birçok hayranı yoğun geçen yılın ardından bu molayı fazlasıyla hak ettiğini belirten yorumlar yaptı. Zendaya’nın kısa aranın ardından Shrek 5 başta olmak üzere yeni projeleriyle yeniden izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

Öte yandan Zendaya, uzun yıllardır birlikte olduğu oyuncu Tom Holland ile bu yıl düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Yoğun geçen çalışma temposunun ardından oyuncunun vereceği aranın, özel hayatına daha fazla zaman ayırmasına da olanak sağlayacağı konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com