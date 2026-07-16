Haberler

Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin 14 şüpheliye iddianame

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısında tutuklanan 14 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin tutuklanan 14 şüpheli hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, 14 şüphelinin "kasten öldürmeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19'ar yıldan 37'şer yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu

AHBAP Derneği soruşturmasında yeni gelişme! Hepsine el konuldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Naci Görür'den milyonları tedirgin eden uyarı: Tez zamanda bekliyoruz

Milyonları tedirgin eden sözler: Tez zamanda bekliyoruz
Bu rezil görüntü başkent Ankara'dan! İzleyen herkes emniyeti etiketledi

Bu nasıl bir rezilliktir! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor

Bangladeş'teki kızamık salgınında hayatını kaybeden çocuk sayısı 779'a çıktı

Salgın kontrolden çıkıyor! 1000'e yakın çocuk hayatını kaybetti
Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir

Arjantin'in tartışmalı pankartına Londra'dan sert yanıt: Falkland Bizimdir
Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi

Gözde Avrupa ülkesinde su krizi: Kıtlık ilan edildi
ÇITAYI YÜKSELTTİ: Dünya Kupası'nda VIP Locada Çarpıcı Görüntüler!

ÇITAYI YÜKSELTTİ: Dünya Kupası'nda VIP Locada Çarpıcı Görüntüler!
Ani kalp durmalarına karşı üretilen cihaz Mersin'de meydanlara yerleştirildi

112 gelene kadar... Kalbi duranlara bu cihazla müdahale edilecek