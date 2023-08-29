NEET PRO Programı ile Gençler Yurt Dışına Gönderilecek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen NEET PRO Programı kapsamında eğitim alacak 50 gençten en başarılı 10 öğrenci teknik ve sosyal gezi için yurt dışına gönderilecek.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İş Gücü Piyasası Destek Programı" (NEET PRO) kapsamında eğitim alacak 50 kişiden 10'u teknik ve sosyal gezi kapsamında yurt dışına gönderilecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, otelde düzenlenen basın toplantısında, gençlere istihdam sağlayan programın tanıtımını sağlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğü dönemde bağımlılıkla mücadelede sürecinde gençlere meşguliyet bulmaya çalıştıklarını anlatan Bentli, "Projenin kağıt üzerinde kalmasını istemiyorum. Meslek Yüksek Okullarındaki öğretim görevlilerimiz, öğrencilerin iş bulabilecek donanımda olmasını sağlıyor. Verdiğimiz eğitim, mezuniyet sonrası nasıl bir avantaj sağlayacak, bunun üzerinde düşünmeli ve gayret vermeliyiz."diye konuştu.

Bentli, programı hazırlayanlarla destek verenlere teşekkür etti.

Program kapsamında 15-29 yaş arası 50 gence bilgisayar destekli kalıp hazırlama, üretim teknolojileri, teknik İngilizce ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi ve iletişim teknikleri, bilgisayarlı makine elemanları gibi konularda 12 hafta mesleki eğitim verilecek.

Eğitim sonunda en başarılı 10 öğrenci teknik ve sosyal gezi kapsamında yurt dışına gönderilecek.