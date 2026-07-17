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Iğdır'a yeni il milli eğitim müdürü atandı

Iğdır'a yeni il milli eğitim müdürü atandı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın il müdürleri atama kararı kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Eski müdür Aziz Gün ise Elazığ'a atandı.

Milli Eğitim Bakanlığının il müdürleri atama kararı kapsamında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen il milli eğitim müdürleri atamaları kapsamında Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev değişikliği yapıldı. Yayımlanan atama kararıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Ekiz, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi. Öte yandan, Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Aziz Gün ise Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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