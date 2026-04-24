Muş'ta MEB AKUB ekibine akreditasyon

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki MEB AKUB ekibi akredite edildi. 17 Nisan 2026 tarihli resmi yazı doğrultusunda yapılan değerlendirmede, ekibin başvurusu ilgili mevzuat kapsamında incelenerek uygun bulundu. Yapılan onayla MEB AKUB ekibi, "Hafif Düzey Afetlerde Acil Barınma" alanında akreditasyon almaya hak kazandı. Ekip, bu alanda Muş'ta akredite edilen ilk ekip oldu.

Akreditasyonla birlikte ekibin afet ve acil durumlarda acil barınma alanındaki görev yeterliliği belgelendirilmiş oldu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı