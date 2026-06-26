Vali Akbıyık'tan yaz tatilinde kitap tavsiyesi

Muğla genelinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı düzenlenen karne törenleriyle sona erdi. İl genelinde 162 bin 482 öğrenci karne alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşarken, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık öğrencilere kitap okuma tavsiyesinde bulundu.

Muğla'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören binlerce öğrenci ile 16 bin 251 öğretmen için yaz tatili başladı. İl genelindeki 822 okulda eş zamanlı yaşanan karne coşkusu, Menteşe ilçesinde düzenlenen resmi programla taçlandı.

Menteşe Sabri Acarsoy İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri, veliler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, okul birincisi olan 4-C sınıfı öğrencisi Defne Melis Yıldız arkadaşları adına bir konuşma yaptı. Renkli dans gösterileriyle devam eden törende, öğrencilerin gerçekleştirdiği geleneksel bayrak devir teslimi ise büyük alkış topladı.

İl Müdürü Emre Çay: "Amacımız erdemli ve iyi insanlar yetiştirmek"

Törende konuşan Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, verimli bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Muğla eğitim ailesi olarak bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakmanın huzurunu ve gururunu yaşıyoruz. Amacımız sadece akademik başarı değil; milli ve manevi değerlerini özümseyen, erdemli ve iyi insanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin sınırlarını aştığı, öğretmenlerimizin özveriyle rehberlik ettiği ve velilerimizin destek olduğu son derece verimli bir yılı tamamladık"

Vali Dr. İdris Akbıyık'tan öğrencilere anlamlı hediye: "Bol bol kitap okuyun"

Öğrencilerin karne sevincini paylaşan ve sınıfları ziyaret ederek karne dağıtan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, tüm öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti. Yaz tatili için çocuklara önemli tavsiyelerde bulunan Vali Akbıyık, tatilin sadece dinlenmek değil, kişisel gelişim için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Konuşmasında kitap okumanın önemine özel olarak değinen Vali Akbıyık, öğrencilerden tatil boyunca bol bol kitap okumalarını istedi. Protokol üyelerinin öğrencilere karneleriyle birlikte kitap hediyelerini takdim etmesinin ardından tören sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı