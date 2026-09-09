Haberler

Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı

Muğla BİLSEM’de sene başı heyecanı
Güncelleme:
+22 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) sene başı öğretmenler kurulu toplantısına katılarak yeni eğitim öğretim dönemi açılış çalışmalarına eşlik etti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) sene başı öğretmenler kurulu toplantısına katılarak yeni eğitim öğretim dönemi açılış çalışmalarına eşlik etti.

Özel yetenekli öğrencilerin bireysel potansiyellerini en üst düzeyde ortaya koymalarını sağlayan kurum yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen İl Müdürü Çay, yeni döneme dair vizyon ve hedefleri değerlendirdi. Toplantıda, özel yetenekli öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarında geleceğe en donanımlı şekilde hazırlanması adına atılacak adımlar masaya yatırıldı.

Eğitim kadrosunun görüş ve önerilerini dinleyen Emre Çay, BİLSEM'lerin il genelindeki eğitim kalitesine ve inovatif projelere katığı değere dikkat çekerek tüm yönetici ve öğretmenlere yeni sezonda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İTÜ'de korkutan yangın! Ekipler bölgeye sevk edildi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi

Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Sultangazi'de ‘parka gidiyorum’ diye evden çıkan anne ve 3 çocuğu 2 gündür kayıp

Eşine "Parka gidiyoruz" dedi! Anne ve 3 çocuğundan haber yok
Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi! Bir Haydar daha gözaltına alındı

Şovun sonu emniyette bitti! "Beyaz" Haydar gözaltında
ABD Başkanı Trump, İngiltere öncülüğünde İsrail'e uygulanan yeni yaptırımlara karşı çıkmadı

Netanyahu'yu kızdıracak gelişme! Trump yaptırımlara sessiz kaldı