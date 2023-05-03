Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programını hayata geçirdi. Program kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlanarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor. Ayrıca okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik ediliyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde; öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul çağının; çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmelerinin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının geliştiği, sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı önemli bir döneme karşılık geldiği belirtilerek, "Çocuğun sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi ve davranışı önce aile çevresinde gelişir, sonra gerek okul öncesinde, gerekse okul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresel etmenlerin etkisiyle belirginleşiyor. Okul çağında çocukların enerji ve besin ögelerinin dengesiz alımı, büyüme ve gelişmeyi ve okul başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite yetişkin dönemdeki obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu bağlamda okul öncesinden ortaöğretime kadar çocukların geleceğe güvenle adım atmaları; fiziksel, bilişsel, sosyal, büyüme ve gelişmelerinin dengeli olması için Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programını hayata geçiriyor" denildi.

Ardından velilere seslenen Erdoğan, ana sınıfından liselere kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini işaret ederek, "Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor. Bununla birlikte bakanlığımızın oluşturduğu sağlıklı beslenme portalıyla yavrularımız erken yaşta yerel gıdaları tanıyor, mevsiminde beslenmeye teşvik ediliyor. Bilhassa önemsediğimiz okul yemeği programının kısa bir zaman içerisinde ülke genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim. Gayretleri ve emekleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.