Milli Eğitim Bakanlığı 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' Programını Başlattı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programını hayata geçirdi. Program kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlanarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik ediliyor. Ayrıca okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik ediliyor.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde; öğrencilerin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programı hazırlandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, okul çağının; çocukların fiziksel, bilişsel ve sosyal büyüme ve gelişmelerinin hızlandığı, beslenme alışkanlıklarının geliştiği, sağlıklı yaşamın temellerinin atıldığı önemli bir döneme karşılık geldiği belirtilerek, "Çocuğun sağlıklı beslenmeye ilişkin bilgi ve davranışı önce aile çevresinde gelişir, sonra gerek okul öncesinde, gerekse okul yıllarında öğretmenlerinin ve çevresel etmenlerin etkisiyle belirginleşiyor. Okul çağında çocukların enerji ve besin ögelerinin dengesiz alımı, büyüme ve gelişmeyi ve okul başarısını olumsuz yönde etkiliyor. Dengesiz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite yetişkin dönemdeki obezite, kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, bu bağlamda okul öncesinden ortaöğretime kadar çocukların geleceğe güvenle adım atmaları; fiziksel, bilişsel, sosyal, büyüme ve gelişmelerinin dengeli olması için Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' programını hayata geçiriyor" denildi.'SAĞLIKLI BESLENME RUTİN HALİNE GETİRİLİYOR'Proje kapsamında okul bahçeleri ve koridorlarında aktiviteler planlayıp fiziksel uygunluk karnesi hazırlayarak öğrencilere sağlıklı bir yaşam için rehberlik edildiği vurgulanarak, "Böylece beslenme menüleri ve takvimi, özel durumlarda beslenme, kurumsal standardizasyon ve belgelendirme çalışmaları ile sağlıklı yemek yeme kültürünün topluma eğitim yoluyla yayılımı hızlandırılıyor. Güvenilir Gıda ve Beslenme Yönetim Sistemi ile 81 ilde okulları belgelendirip okul gıda işletmelerinin altyapı standartları güçlendiriliyor. Okul bahçelerinde organik üretimlerin yapılması ve biyobozunur atıklardan kompost oluşturulması teşvik edilerek sağlıklı yaşam sürecine öğrenciler de katılıyor. Kamu spotu, internet sitesi, afişler ve bilgilendirici broşürler ile öğrenciler beslenme, fiziksel aktivite ve sağlıklı gıda konularında bilgilendirilirken, onlara doğru beslenme alışkanlıkları kazandırılıyor. ÖBA ve EBA ile öğretmen ve öğrencilere beslenme ve fiziksel aktivite eğitimleri verilirken, okul kantin çalışanlarına, beslenme ve gıda alanında görevli bütün taraflara özel eğitimler veriliyor. Halk eğitim merkezlerinde düzenlenen aile farkındalık eğitimleri ile sağlıklı beslenmeyi sosyal yaşamın rutini haline getiriliyor" ifadeleri kullanıldı.'7 BİN 594 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ'Milli Eğitim Bakanlığı'nın, böylece TİP 1 diyabet, çölyak ve laktoz intöleransı gibi özel durumlara sahip çocuklar için beslenme ve fiziksel aktivite önerileri sunarak mutlu bir geleceğe ışık tuttuğu ifade edilerek, şöyle denildi: "Program kapsamında şimdiye kadar Pilot Okul Program Yürütücüleri, Rehber Öğretmenler ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinde Psikolojik Danışmalar, Pilot Okul Beden Eğitimi Öğretmenleri, Pilot Okul Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) Şube Müdürleri, İlçe MEM İş Güvenliği Uzmanları, İl İlk Yardım Eğitimi Mesul Müdürleri, Pilot Okul Aşçıları, Pilot Okul Kantin Çalışanlarında oluşan 7 bin 594 kişiye eğitimler verildi. 239 bin 303 öğrenciye ise İlk Yardım Farkındalık Eğitimi verildi."BAKAN ÖZER: 360 BİN ÖĞRENCİMİZİN EĞİTİM ALMASINI PLANLIYORUZProjeye ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde; öğrencilerimizin sağlıklı beslenmeye yönelik beslenme alışkanlığı, gıda güvenliği, gıda güvencesi ve sunulan gıdanın kalitesi konularında farkındalığı artırmak, uluslararası standart ve şartlara uygunluğu sağlamak ve fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programı hazırladık. Program kapsamında 2022-2023 eğitim yılı sonuna kadar 1320 pilot okulda 360 bin 708 öğrenci ile 36 bin 40 öğretmenimizin eğitim almasını planlıyoruz" dedi.Bakan Özer, bakanlık olarak 5 milyon öğrenciye okul yemeği desteği sağladıklarını vurgulayarak, "Öğrencilerimizi sağlıklı öğünlerle buluştururken proje kapsamında yer alan okullarda görevlendirilen rehber öğretmen, okul sağlığı hemşireleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizle öğrencilerimiz daha sağlıklı bir geleceğe adım atacak" değerlendirmesinde bulundu.EMİNE ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli yavrularımız, sizin sağlığınız bizim için her işin başında geliyor. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığımız ile 'Okulumda Sağlıklı Besleniyorum' kampanyasını şubat ayında hayata geçirdik. Hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle proje tanıtımını gerçekleştiremedik fakat bakanlığımız çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü" dedi.
Ardından velilere seslenen Erdoğan, ana sınıfından liselere kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini işaret ederek, "Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor. Bununla birlikte bakanlığımızın oluşturduğu sağlıklı beslenme portalıyla yavrularımız erken yaşta yerel gıdaları tanıyor, mevsiminde beslenmeye teşvik ediliyor. Bilhassa önemsediğimiz okul yemeği programının kısa bir zaman içerisinde ülke genelindeki tüm öğrencilerimize ulaşacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımızı koruyan her projenin destekçisi olmaya devam edeceğim. Gayretleri ve emekleri için Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.