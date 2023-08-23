Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yeni görev atamaları sonucunda Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Antalya Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan atanırken, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni görev atamaları çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Antalya Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emre Çalışkan atandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ise Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yeni atama kararları açıklandı. Karar çerçevesinde 5 Şubat 2021 tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı kararnamesiyle Denizli İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirilen Süleyman Ekici, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Yaklaşık 30 aydır Denizli'de görev yapan Ekici'den boşalan Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğuna ise 2022 yılı Şubat ayından bu yana Antalya Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Emre Çalışkan atandı. - DENİZLİ