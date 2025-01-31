Millî Eğitim Bakanlığı 50 personel alacağını duyurdu

Millî Eğitim Bakanlığında, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 7'nci ve 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere sözlü sınav ile toplam 50 (elli) Millî Eğitim Uzman Yardımcısı personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Başvurular bugün sona ererken, ilanın ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilecek? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve aşağıda tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru aşamasında elektronik ortamda eklemeleri gerekmektedir.),

c) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 ve 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından aşağıda belirtilen alanlar ve puan türleri itibariyle belirlenen asgari puanı almış olmak,

d) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

e) Adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmaması gerekmektedir.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvurular dijital ortamda 27 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Sözlü sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. KILAVUZ: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/IlanDetay?i=99f5822d-9780-4c32-8c57-2f3de90bebd4