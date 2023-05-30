Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 99.9

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine ve Türkiye'deki okullaşma oranlarına dikkat çekti. Ayrıca İzmir'e yeni okullar ve öğretmenevleri kazandırılacağını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ben göreve geldiğim zaman 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 65'ti. Şu anda yüzde 99.9. 5 yaştaki okullaşma oranını çözmeyi Allah bana nasip etti" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen törende 1500 Köy Yaşam Merkezi'nin açılışı yapıldı. Törende Bakan Özer'in yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yer aldı. Urla Barbaros köyündeki programda mehteran takımıyla karşılanan Bakan Özer törende yaptığı konuşmada, "Sayın valim ve vekillerimizin ilave eğitim talepleri oldu. Torbalı'ya spor lisesi, Konak'a güzel sanatlar lisesi taleplerini yatırım programına alıyoruz. Merkeze öğretmenevi talebi oldu, proje ihalesine çıkıldı. Sayın vekilim ve valim Menemen'e tarım meslek lisesi istedi. Çeşme'de öğretmenlerimizin konaklayabileceği bir öğretmenevi talebi oldu. Yatırım programına alıyoruz. İzmir'e 3 lise ve 2 öğretmenevi kazandıracağız" ifadelerini kullandı.