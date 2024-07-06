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Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan "topuklu ayakkabı" duyurusu infiale yol açtı

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversite'nde mezuniyet töreni öncesi, üniversitenin Instagram hesabından yapılan duyurdu ortalığı karıştırdı. Paylaşımda, "Önemli duyuru! Mezuniyet törenine topuklu ayakkabı ile girişe izin verilmeyecektir." ifadeleri yer alırken, söz konusu yasak kararı, öğrencilerin tepkisini çekti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Onyedi Eylül Üniversitesi'nin mezuniyet töreni öncesi, üniversitenin sosyal medya hesabından infiale yol açan bir duyuru yapıldı.

Üniversitenin, Instagram hikayesinde yer alan duyuruda, "Önemli duyuru! Mezuniyet törenine topuklu ayakkabı ile girişe izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Mezuniyet töreni öncesi üniversiteden yapılan 'topuklu ayakkabı' duyurusu infiale yol açtı

TEPKİLER SONRASI SİLDİLER

Üniversiteden yapılan bu duyuru, mezuniyet törenine hazırlanan öğrencilerin tepkisini çekti. Öğrenciler, bu yasağın gereksiz ve kısıtlayıcı olduğunu dile getirip üniversite yönetimine tepki gösterdi. Öte yandan tepkilere neden olan duyuru, üniversitenin sosyal medya hesabından kaldırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

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Yorumlar (2)

Murat Celik:

bırakın ne ile gelirlerse gelsinler niye bu kadar öğrencilerin üstlerine düşüyorsunuz

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Zübükzade:

Okula baş örtülü öğrenci almayanla topuklu ayakkabılı öğrenci almayan aynı kafadadır

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