Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni gezdi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında 2021 yılında hizmete açtığı Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni (BETEM) gezdi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Yenişehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında 2021 yılında hizmete açtığı Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni (BETEM) gezdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Vali Ali Hamza Pehlivan'a eşlik ederek, 3-6 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüğü BETEM'i ve örnek gösterilen projeyi anlattı.

Mersin'de 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler ders başı yaptı. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Barbaros İlkokulu'nda da İlköğretim Haftası Kutlama Programı düzenlendi. Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Barbaros İlkokulu'ndaki programdan sonra Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Fuat Morel Mahallesi'ndeki Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni gezdi, çocuklarla buluştu. Vali Ali Hamza Pehlivan'a Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Mersin İl Emniyet Müdür Mehmet Aslan, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç de eşlik etti.

"ÖRNEK PROJEMİZLE BECERİ TEMELLİ EĞİTİMLER VERDİĞİMİZ İKİ MERKEZİ İNŞA EDEREK HİZMETE AÇTIK"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, BETEM'de verdikleri eğitimin niteliği ilgili bilgiler vererek, ikinci BETEM'i de bugün Menteş Mahallesi'nde hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Özyiğit, "Çocuklarımız bizim gözbebeğimiz, tüm imkanlarımızla onları en iyi şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Erken çocukluk gelişimi konusunda hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalarla kısa sürede çok önemli bir mesafe kat ettik. Örnek projemizle beceri temelli eğitimler verdiğimiz iki merkezi inşa ederek hizmete açtık. Her biri 108 öğrenci kapasiteli ve özel bir eğitim programı uygulanıyor" diye konuştu.