Haberler

Mersin'de LGS sona erdi, öğrenciler sınavı değerlendirdi

Mersin'de LGS sona erdi, öğrenciler sınavı değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de LGS sınavı tamamlandı. Öğrenciler matematik ve fen bilimlerinde zorlandıklarını, bazıları ise hedefledikleri liselere gireceklerine inandıklarını belirtti.

Mersin'de LGS maratonu sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler ilk değerlendirmelerini yaparken, bazıları özellikle matematik ve fen bilimleri sorularında zorlandıklarını, bazıları ise hedefledikleri liseye yerleşeceklerine inandıklarını söyledi.

Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasıyla öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde öğrenciler aileleriyle buluşurken, okul kapısı önünde sevinç ve heyecan dolu anlar yaşandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, sorulara ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Bazı öğrenciler soruların beklediklerinden kolay geçtiğini ifade ederken, bazıları ise özellikle belirli derslerde zorlandıklarını dile getirdi.

"Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim"

2 aydır sınava çalıştığını belirten İrşad Sinayic, "Zorlandığım sorular fen bilimleri ve matematikti. Diğer sorularım iyi geçti. Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim. Kendime güveniyorum. Sınava girdiğimde stresliydim ama şu anda stresim yok, stresimi yenmeyi başardım. İnşallah iyi bir bölüme geçerim" dedi.

"Son iki hafta yoğun çalıştım"

Öğrencilerden Nadir Algan ise "Güzel geçti, biraz zordu ama yine iyiydi. Fen ve matematik biraz zordu. Son iki hafta yoğun çalıştım. Ondan önce de çalışmıştım ama son bir hafta çok sıkı çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Stres falan yoktu, heyecan da yoktu"

Sınava giren öğrencilerden Ali Arda Erşahin, "Sınav iyiydi. Sözel biraz zordu, sonra sayısal vardı, o da biraz zordu. Matematik zordu. Türkçe falan biraz sıktı. Din kültürü sınavının ise hepsini doğru yaptım. Stres falan yoktu, heyecan da yoktu" şeklinde konuştu.

"Son soruları yetiştiremediğim için kafadan attım"

Öğrencilerden Arzu Nur Seymen de "Sınav çok güzeldi. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim. Ama son soruları yetiştiremediğim için kafadan attım. Bir iki soruda zorlandım, o da matematikte oldu" ifadelerine yer verdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Mansur Yavaş'ın adaylık stratejisi: Geri çekilip olan biteni izleyecek

Mansur Yavaş geri çekiliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşandı! VAR kararı futbol tarihine geçti

ABD maçında bir ilk yaşandı! Karar futbol tarihine geçti
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı: Kimliğini unutan da vardı yanlış okula giden de

LGS bitti, geriye bu manzaralar kaldı
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay
Sevdiğim Sensin'in Dicle'sinin sere serpe bikinili pozları olay oldu

Sere serpe bikinili pozları sosyal medyayı kasıp kavurdu

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman zirvesi! Karar toplantısı yapılacak

Ve beklenen oldu! Son kararı Aziz Yıldırım verecek

Galatasaray'dan Yusuf Akçiçek bombası! Al Hilal ile temas kuruldu

Galatasaray bombayı Fener'in eski yıldızıyla patlatıyor