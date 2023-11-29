Menteşe Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne Tiyatro Dersi Desteği Sağlayacak

Menteşe Belediyesi, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tiyatro ve İyi Hekimlik Uygulamaları dersi projesine tiyatro eğitmeni ve danışmanlık desteği sağlayacak.

Menteşe Belediyesi, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Tiyatro ve İyi Hekimlik Uygulamaları dersi projesine tiyatro eğitmeni ve danışmanlık desteği sağlayacak.

Menteşe Belediyesi'nin paydaşı olduğu Tıp Fakültesi'nin projesi kapsamında Menteşe Belediyesi tiyatro eğitmeni, sanat ve hekimliğin birleştirilebilmesi amacıyla tıp öğrencilerine tiyatro dersi verecek.

MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve Tıp akademisyenleri proje ile ilgili bilgi vermek için Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ü ziyaret ettiler.

Ziyarette Başkan Gümüş, Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan bir projenin paydaşı olmanın önemine değinerek, "Tıp fakültesi hocalarımız araştırmaları sonucunda bir proje üreterek hayata geçirmişler. Bizler de sanat ve tıpın birleştirilmesi amacıyla özel çalışma modülü dersi kapsamında uygulamaya konulan bu projeye tiyatro eğitmeni ve danışmanlık hizmeti sağlayarak projenin paydaşı olacağız. Hekim adaylarının tiyatro eğitimi alacağı, hastasıyla empati yapmasını ve sosyalleşmesini sağlayacak, önümüzdeki ay hayata geçmesi planlanan projenin hazırlanmasında emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.