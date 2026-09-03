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OMÜ, Eğitim Binalarının Afet Risklerine Karşı Güçlendirilmesi İçin MEB ile İş Birliği Protokolüne Katıldı

OMÜ, Eğitim Binalarının Afet Risklerine Karşı Güçlendirilmesi İçin MEB ile İş Birliği Protokolüne Katıldı
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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılması ve bu alanda araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 15 üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolüne dâhil oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılması ve bu alanda araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 15 üniversite arasında imzalanan iş birliği protokolüne dahil oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen imza töreninde OMÜ'yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ile Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz temsil etti.

Protokol kapsamında eğitim binalarının yapısal afet risklerinin azaltılmasına yönelik bilimsel ve teknik çalışmalar yürütülecek. Bu doğrultuda mevcut yapıların afetlere karşı dayanıklılığı değerlendirilecek ve eğitim yapılarının güvenliğinin artırılmasına yönelik AR-GE faaliyetleri geliştirilecek.

İş birliğiyle üniversitelerin akademik bilgi birikimi, uzmanlığı ve bilimsel araştırma kapasitesinin sürece dahil edilmesi hedefleniyor. Böylece eğitim binalarının başta deprem olmak üzere çeşitli afetlere karşı daha dirençli ve güvenli hale getirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

OMÜ de sahip olduğu akademik ve teknik birikim doğrultusunda, protokol kapsamında gerçekleştirilecek bilimsel ve teknik çalışmalara katkı sunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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