Matematik öğretiminde yanlışlar: Her çocuk türev ve integral bilmeli mi?

Matematik öğretmeni Yunus Çelik Haberler.com Bursa ekibinden sunucu Nehir Çelik'in konuğu oldu.

MATEMATİK HERKESE LAZIM MI?

Haberler.com Bursa ekibinden sunucu Nehir Çelik'in konuğu olan matematik öğretmeni Yunus Çelik, matematik eğitimi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, "Her çocuk belirli bir seviyeye kadar matematik bilmeli. Bu, hayatın her alanında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeleri için çok önemli" dedi.

MATEMATİĞİ SEVDİRMENİN SIRRI NE?

Matematiği sevmeyen çocuklar hakkında konuşan Çelik, bu durumun altında genellikle olumsuz deneyimler olduğunu söyledi. "Çocukların çoğu, travmalar ya da yanlış yönlendirmeler sonucunda matematikten soğuyor. Aslında her çocuk doğru yöntemle matematiği sevebilir" ifadelerini kullandı.

ERKEN YAŞTA DOĞRU EĞİTİMİN ÖNEMİ

Çelik, matematiğin erken yaşta, doğru yöntemlerle öğretilmesinin kritik bir rol oynadığını belirtti. "En iyi öğrenme dönemi 4-5 yaşlarında başlar. Bu yaşlarda doğru eğitim alan çocuklar, matematikle barışık ve başarılı olur" dedi.