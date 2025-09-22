Mardinli Öğrenciler TEKNOFEST'te İki Kategoride Türkiye Birincisi Oldu

MARDİN'in Artuklu ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, 2025 TEKNOFEST İstanbul Finalleri'nde 2 ayrı kategoride Türkiye 1'inciliğini kazandı.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, 2025 TEKNOFEST İstanbul Finalleri'nde ortaokul kategorisinde düzenlenen 'Akıllı Ulaşım Teknolojileri Yarışması'nda, 'İklimsel Coğrafi Değişkenlere Bağlı Trafik Güvenliği' projesiyle Türkiye 1'incisi oldu. Ayrıca aynı proje, jüri tarafından yapılan değerlendirmede 'En İyi Sunum Ödülü'ne de layık görüldü. Öğrenciler, 'İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda 'Afette Kapılar Açık' projesiyle de 'Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye 1'inciliği elde etti. Kente dönen öğrenciler, havaalanında coşkuyla karşılandı.

'EĞİTİM CAMİAMIZ İÇİN TARİHİ GURUR'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, öğrencilerin başarılarının sadece kurumlarını değil, tüm kenti gururlandırdığını ifade ederek, "TEKNOFEST gibi ulusal ve uluslararası çapta önemli bir platformda Mardinli öğrencilerimizin iki farklı kategoride Türkiye birinciliği elde etmesi, eğitim camiamız için tarihi bir gururdur. Bu başarı, öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverili rehberliği ve ailelerimizin güçlü desteği sayesinde mümkün olmuştur. Mardin'in yetiştirdiği Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar'ın açtığı yolda ilerleyen gençlerimizin, bilime ve teknolojiye duydukları ilgiyle geleceğe ışık tuttuklarını görmek bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Gençlerimizin bilime, teknolojiye ve üretime yönelmesi bizlere geleceğe dair umut vermektedir. İnanıyorum ki bu nesil, ülkemizi bilim ve teknolojide çok daha ileri noktalara taşıyacaktır. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi içtenlikle tebrik ediyorum" dedi.

'İLÇEMİZ ADINA BÜYÜK BİR ÖVÜNÇ KAYNAĞI'

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilim ve teknoloji alanında üreten, araştıran ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Öğrencilerimizin azim ve gayretleri, öğretmenlerimizin rehberliği ve ailelerimizin desteğiyle bu başarıların elde edilmesi, ilçemiz adına büyük bir övünç kaynağıdır. Çocuklarımızın bilimsel merakı ve üretkenliği, geleceğimizin en güçlü teminatıdır. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve ailelerini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.