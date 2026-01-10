Haberler

Mardinli akademisyenler Mardin için bir araya geldi

Haberler.com çatısı altından düzenlenen toplantı, Mardinli akademisyenleri bir araya getirdi. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen toplantıda; akademide disiplinler arası iş birliğinin artırılması, üniversiteler arası ortak araştırma ve proje geliştirme olanakları ele alındı.

Mardinli akademisyenler, İstanbul'da Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİN ÖNEMİ ELE ALINDI

Verimli görüşmede, Mardin'in tarihi ve kültürel yapısının korunmasına yönelik akademik çalışmaların yanı sıra, akademide disiplinler arası iş birliğinin artırılması, üniversiteler arası ortak araştırma ve proje geliştirme olanakları ele alındı. Mardinli akademisyenlerin bilgi ve deneyimlerini genç kuşaklara aktarmasının önemi vurgulanırken, gençlere rehberlik edecek mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TOPLUMSAL FAYDA ODAKLI PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ HEDEFİ

Toplantıda ayrıca, akademik dayanışmanın kurumsal iş birliklerine dönüştürülmesi, ortak yayınlar, bilimsel etkinlikler ve toplumsal fayda odaklı projelerin hayata geçirilmesi hedefleri öne çıktı. Karşılıklı fikir alışverişiyle geçen buluşmanın, Mardinli gençler için ilham verici yeni akademik ve kültürel çalışmaların önünü açması amaçlandı.

Katılımcılar, ortak değerler etrafında kurulan güçlü iletişimin sürdürülebilir akademik ağlara dönüşmesi ve akademik birikimin genç kuşaklara aktarılması konusunda görüş birliğine vardı. Toplantının, Mardin'in sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sunacak yeni iş birliklerinin başlangıcı olması temennisinde bulunuldu.

Katılım sağlayan akademisyenler:

  • Prof. Dr. Zeki Günlüoğlu
  • Prof. Dr. Murat Özmen
  • Prof. Dr. Abdullah Sakin
  • Prof. Dr. Bülent Çitgez
  • Doç. Dr. Ercan İzgi
  • Doç. Dr. Murat Can Atakan
  • Dr. Nurullah Görgen
  • Doç.Dr.Hasan Cankurt
  • Mesut Oran
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
