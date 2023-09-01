Malatya'daki depremlere rağmen Turgut Özal Üniversitesi doluluk oranını yüzde 97'ye çıkardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki Turgut Özal Üniversitesi, depremlere rağmen doluluk oranını yüzde 97'ye çıkardı. Üniversite yetkilileri, yeni akademik yıl için hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığını ve öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'daki Turgut Özal Üniversitesinde, depremlere rağmen doluluk yaklaşık yüzde 97 oldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yeni akademik yıl için üniversitedeki hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AA muhabirine, üniversitelerindeki binaların yeni olması dolayısıyla 6 Şubat'taki depremlerin ardından derslik konusunda ciddi sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Bentli, sadece Battalgazi yerleşkesindeki Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak kullanılan eski bir binanın ağır hasar aldığını aktardı.

Üniversitelerine depreme rağmen talep olduğunu vurgulayan Bentli, şöyle devam etti:

"Yerleştirme oranları geçen yıl yüzde 100 iken bu yıl çok az da olsa depremin etkilerini görüyoruz. Ön lisans programlarında yüzde 99, lisans programlarında yüzde 93'lere yakın, ortalamada ise yüzde 97'ye yakın bir yerleşme oranımız oldu. Kayıt dönemi de başladı, henüz iki gün olmasına rağmen şu an yüzde 80'lerin üzerine bir kayıt gerçekleşti."

Kentte üniversite öğrencilerinin barınma sorunu yaşamaması için yetkililerle sürekli toplantılar yapıldığını, kentteki yurtların hiçbirinde sıkıntı bulunmadığını belirten Bentli, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılının akademik takvimini 16 Ekim olarak belirlemiştik. İnşallah yüz yüze eğitim olacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Öğrenci sayımızı yaklaşık yüzde 50 arttıracağız"

Prof. Dr. Bentli, üniversitelerinde 6 fakülte, 8 meslek yüksekokulu ve 2 yüksekokulu bulunduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Toplam 111 programımız var ve bu programlarda yüzde 97'ye yakın bir doluluk oranı gerçekleşti. Ziraat fakültesi, tıp fakültesi, mühendislik fakültelerimizde doluluk oranlarının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yine ön lisans programlarımıza yüzde 100'e yakın bir doluluk oranıyla yerleşme sağlandı. En eski fakültemiz ziraat fakültesi. Bu yıl ziraat fakültemize yeni programlar açtık. Şu an Türkiye'deki en büyük ziraat fakültesinde olan bütün programlar artık bizim de fakültemizde mevcut. Geçen yıl 5 bin 500-6 bin olan öğrenci sayımızın bu yıl 9 bine çıkacağını öngörüyoruz. Deprem döneminde hem YÖK'ün verdiği katkılar hem de yüzde 25 ek kontenjanla öğrenci sayımızı bu yıl yaklaşık yüzde 50 arttıracağız."