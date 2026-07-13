Lise tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercihleri nasıl, nereden yapılır?

Lgs kapsamındaki lise tercihleri e-Okul sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Öğrencilerin tercih işlemlerinde kayıt alanı, okul türü, kontenjan, merkezî sınav puanı, okul başarı puanı ve devamsızlık bilgileri belirleyici olacak.

LİSE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Lise tercihleri, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar e-Okul üzerinden yapılacak. Adaylar tercihlerini “merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar”, “yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar” ve “pansiyonlu okullar” olmak üzere üç grupta oluşturabilecek. Sınava giren ve merkezî sınav puanı bulunan öğrenciler de dâhil olmak üzere bütün öğrencilerin öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından seçim yapması gerekecek. Bu ekrandan tercih yapılmadığı takdirde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için hazırlanan tercih ekranları açılmayacak. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulun öğrencinin kayıt alanından seçilmesi şartıyla en fazla 5 okul yazılabilecek. Aynı okul türünden ise en fazla 3 okul tercih edilebilecek.

Yerel yerleştirme işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10, pansiyonlu okullardan ise en fazla 5 tercih yapabilecek. Bu kapsamda bir öğrenci toplam 20 okula kadar tercih bildirebilecek. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, mavi renk komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan il içindeki veya il dışındaki okulları belirtecek. Özel ortaöğretim kurumlarına ya da yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt yaptıran öğrencilerin tercih ekranı açılmayacak. Bu öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri hâlinde yeniden tercih yapabilecek.

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS tercih işlemleri 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecek. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos’ta “meb.gov.tr” adresinden açıklanacak. Merkezî sınav puanıyla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirme, öğrencilerin puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda yapılacak. Merkezî sınav puanlarının eşit olması hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı, 8, 7 ve 6. sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı, 8. sınıftaki özürsüz devamsızlık gününün azlığı ve tercih önceliği dikkate alınacak. Eşitlik yine bozulmazsa yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilecek.

Yerel yerleştirmede okulların türü, kontenjanı ve konumu dikkate alınarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanları esas alınacak. Yerleştirmeler sırasıyla öğrencinin ikamet adresine, okul başarı puanına ve özürsüz devamsızlık gün sayısının azlığına göre gerçekleştirilecek. Eşitlik yaşanması hâlinde 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarına bakılacak. Yerleştirmeye esas nakiller iki dönemde yapılacak ve her iki dönemde de merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3 tercih alınacak. Birinci nakil başvuruları 5-7 Ağustos’ta, ikinci nakil başvuruları ise 10-12 Ağustos’ta yapılacak. İlk nakil sonuçları 10 Ağustos’ta, ikinci nakil sonuçları da 14 Ağustos’ta ilan edilecek.