Üye Girişi
Haberler
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler

Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda alınan yüksek notlar soruların sızdırıldığı iddiasını gündeme getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'daki liselerde yapılan ortak sınavda alınan karnelerdeki başarı ortalamalarına yansıyacak yüksek notlar büyük şüphe yarattı.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Alınan yüksek notlar sınav sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddiasını gündeme getirirken bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"SAHA TARAMASI YAPILIYOR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Saha taraması yapılıyor. Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilir. Fiili işleyene göre cezai durum değişir" ifadeleri yer aldı.

"OKULDAN VE ÖĞRETMENLERDEN ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Soruların okul içinde sızdırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, "Kuvvetle ihtimal bu okuldan ve öğretmenlerden çıkma ihtimali bence çok yüksek. Başka türlü yani bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Bunun olabilmesi için mutlaka bir okulun içinden çıkması gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞARI ORTALAMASI ANORMAL ŞEKİLDE YÜKSELDİ"

1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü. Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not almıştı.bu durum şüphe uyandırdı.

Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim
img

MASAK da devrede! Serenay Sarıkaya ile Mert Demir ifade verecek
img

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
img

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
500

Yorumlar (14)

Haber YorumlarıAlp null:

siz önce torpille işe alınanların hesabını sorun onları araştırın soruları kim sızdırmış kendiliğinden ortaya çıkar

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli:

Ülke zateb Torpil ülkesi bunu bilmeyen mi kaldı neden şaşırdınız ?

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYalçın Karaduman:

Her sene aynı muhabbet bunu herkes biliyor artık malum parti yandaşlarına verildi işte

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacı avcı:

Bu ülkede ben şunu farkettim büyük hırsız kahraman küçük hırsız hain

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Şaşırdık mı?Deveye sormuşlar boynun niye eyri?Deve cevap vermiş:Nerem doğru ki....Yazıklar olsun..

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacı avcı:

ülkede skandalsız bir sınav yok kamu memurları revize edilmeli ve haram rüşvet yemeyen memurlar atanmalı hak yiyeni ve hainlik yapanda işten atılmalı ve hapis cezası verilmeli

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan polat:

soruları avrupa hazırlasın ve avrupa kontrol etsin . diğeri hikaye . Kendin pişir kendin ye ..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Hani bu soruları feto çalıyordu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Özel okullarda sınavlar da cevaplar direk söyleniyormuş okul başarısız görünmesin diye

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdam Bey:

Yandaşlara sızdırılır hep öyle olur akp geldiğinden zaman. Okuyan yok.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Bursa'da 750 yıllık safkan yerli hayvanları kurşuna dizdiler

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.