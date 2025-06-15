LGS sona erdi! Sınavın soru ve cevapları yayımlandı

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav sona erdi. Sınavın soru ve cevap anahtarı MEB'in resmi adresinden yayımlandı.

İstanbul'da, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda yapıldı.

SINAV İKİ OTURUMDA YAPILDI

Sınav 09.30'da başladı. Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başladı. Öğrenciler bu oturumda 80 dakikada matematik ve fen bilimlerinden 40 soruyu yanıtladı. Sınavın saat 12.50'de sona ermesinin ardından merkezi sınavın iki oturumu da tamamlanmış oldu. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi.

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

Sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

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SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA

LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Eğitim
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