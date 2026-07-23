Defne'de 2 öğrenci LGS birincisi oldu

Hatay'ın Defne ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavı'nda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan iki öğrenci, Kaymakam Oğuz Cem Murat tarafından makamda kabul edildi.

2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı LGS Merkezi Sınavı'nda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Sümerler Ortaokulu öğrencisi Cemre Su Sezen ile Ali Çağan Uçucu, aileleriyle birlikte Defne Kaymakamı Oğuz Cem Murat'ı ziyaret etti.

Kaymakam Murat, üstün başarılarıyla ilçeye gurur yaşatan öğrencileri tebrik ederek, başarılarının hayatları boyunca artarak devam etmesini temenni etti. Öğrencilerin bu anlamlı başarısında emeği bulunan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Murat, eğitim hayatlarında nice başarılar diledi.

Ziyarette öğrencilerin azimleri, disiplinleri ve örnek başarılarının gelecek nesillere ilham kaynağı olduğu vurgulandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı