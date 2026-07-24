Kütahya OSB Akademi’den Beden Dili ve Mikro Mimik Eğitimi

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ), çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamaya yönelik eğitim faaliyetlerini OSB Akademi çatısı altında sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Beden Dili ve Mikro Mimik" eğitimi, İzgören Akademi eğitmenlerinden Gözde Çetiner'in sunumuyla yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Eğitimde, iletişim süreçlerinde beden dilinin önemi detaylı şekilde ele alınırken, katılımcılara beden dili ve doğru duruş, mimikler, göz teması, etkili iletişim, ilk seyir ve algı yönetimi konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program boyunca sözlü iletişimin yanı sıra sözsüz iletişimin de kişiler arasındaki etkileşimde belirleyici rol oynadığı örneklerle anlatıldı.

Katılımcılar, doğru beden dili kullanımının iletişimde güven oluşturmadaki etkisi, mimiklerin ve duruşun mesajların algılanışına katkısı ile etkili göz teması kurmanın önemi hakkında uygulamalı bilgiler edinme fırsatı buldu. Ayrıca günlük yaşamda ve iş hayatında iletişim becerilerini geliştirmeye, kendilerini daha doğru ifade etmeye ve karşılıklı etkileşimi güçlendirmeye yönelik önemli kazanımlar elde etti.

Programın sonunda katılımcılar eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Kütahya OSB yetkilileri de OSB Akademi bünyesinde sanayicilerin ve çalışanların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli eğitim programlarının devam edeceğini belirtti. Bu eğitimlerin hem bireysel gelişime hem de kurumsal verimliliğe katkı sağlamasının hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı