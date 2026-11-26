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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Tavşanlı'da kadın çalışanlara yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi. Kütahya'daki bir AVM'de açılan stantta ise 102 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklendi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Kasım kapsamında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Tavşanlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kablo sanayi şirketinde çalışan kadınlara yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimlerde 6284 sayılı Kanun, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile siber güvenlik ve farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından paydaş kurum ve kuruluşların katılımıyla Kütahya Sera Alışveriş Merkezi'nde bilgilendirme standı açıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve Kadın Acil Destek Uygulamasının (KADES) tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadın vatandaşlara bilgi verildi. Çalışma kapsamında 102 kadının cep telefonuna KADES uygulaması yüklenerek uygulamanın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı