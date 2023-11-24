Kütahya'da Öğretmenler Günü Töreni Gerçekleştirildi

Kütahya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Vali Vekili Fikret Zaman, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, bütün öğretmenlerin gününü kutladı. Tören, öğretmen ve öğrencilere hediyelerin takdim edilmesi ve oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Kütahya'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve öğretmenler, Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Kütahya Vali Vekili Fikret Zaman, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, öğretmenin ve öğretmenliğin tariflere sığmayacağını söyledi.

Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Zaman, "Dünyadaki bütün gelişmeler ve ilerlemeler öğretmenler sayesinde olur. Bugün vesilesiyle bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum." dedi.

Başyiğit de öğretmenlerin, sorumluluğu ağıt bir mesleği icra ettiklerini dile getirerek, öğretmenliğin herkesin gönlünde müstesna bir yer tuttuğunu anlattı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, emekli öğretmenlere ve Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğretmen ve öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Program, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin oratoryo gösterisi ile sona erdi.