Kütahyalı Girişimciler Tekirdağ'da Kooperatifçilik Eğitimi Aldı

Kütahya'da Genç Girişimci ve Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında, İl Özel İdaresi bütçesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde Tekirdağ'a ziyaret gerçekleştirildi.

Program kapsamında Tekirdağ Önder Çiftçi Kooperatifi ve tarım fuarı ziyaret edilirken, katılımcılara kooperatifçilik ve finansal okuryazarlık konularında eğitim verildi. Tarım fuarında Tekirdağ'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleriyle de bir araya gelen katılımcılar, bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu. Görüşmelerde kooperatiflerin gelişimine katkı sağlayabilecek iyi uygulamalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Yetkililer, kadın girişimciliğinin ve kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, üreticilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılması amacıyla düzenlenen programın, katılımcılara yeni iş birliği ve gelişim fırsatları sunmasının hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı