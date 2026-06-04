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Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı

Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı
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Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen sergide kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, görsel sanatlar ve geleneksel işler sergilendi. Açılışa Vali Yardımcısı, İl Milli Eğitim Müdürü ve protokol üyeleri katıldı.

Kütahya'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan serginin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen programda yıl boyunca kursiyerlerin hazırladığı çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı öncesinde kursiyerler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sahnelendi. El sanatlarından görsel sanatlara, geleneksel el işlerinden farklı branşlardaki ürünlere kadar çok sayıda çalışma sergide yer aldı.

Serginin açılışına Kütahya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, protokol üyeleri, öğretmenler, kursiyerler, öğrenciler, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, eğitimin bireyin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaran en önemli unsur olduğunu belirterek hayat boyu öğrenmenin toplumların gelişiminde büyük rol oynadığını söyledi. Nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin önemine dikkat çeken Bekarlar, bireylerin zamanlarını verimli kullanmalarının hem kişisel gelişim hem de toplumsal kalkınma açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise hayat boyu öğrenmenin yalnızca belirli yaş gruplarını değil, toplumun her kesimini kapsayan önemli bir eğitim anlayışı olduğunu vurguladı. Halk Eğitimi Merkezi kurslarına katılan kursiyerlerin dijital çağın getirdiği ekran bağımlılığından uzaklaşarak yeteneklerini keşfetmelerini ve sanatla buluşturmalarını takdirle karşıladığını belirten Yılmaz, vatandaşları Halk Eğitimi Merkezi tarafından sunulan eğitim fırsatlarından yararlanmaya davet etti.

Kütahya Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca yürüttüğü faaliyetlerle 20 bini aşkın kursiyere ulaştığını belirten yetkililer, mesleki eğitimden kişisel gelişime, sanattan spora kadar çok sayıda alanda kurs düzenlendiğini ifade etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri sergiyi dolaşarak kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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